Ist was passiert?: Kristen Stewart mit neuer Frisur

Oh je, Frauen und ihre Haare. Und ihre Botschaften! Immer, wenn eine Frau die Frisur verändert, dann hat sich auch etwas in ihrem Leben verändert. Sagt man. Muss das immer so sein? Schauen wir doch mal, was bei Kristen Stewart so los ist.

Kristen Stewart ist immer wieder für eine modische Überraschung gut: Bei der Premiere eines Films in Los Angeles schockte sie mit einem extremen Kurzhaarschnitt. Ihre Haare waren nicht nur abrasiert, sondern auch platinblond gefärbt. Die helle Farbe war allerdings die geringere Überraschung, schon in der Vergangenheit hatte sie sich ohne ihre eigentlich dunkle Mähne gezeigt.

Jillian Dempsey, die Ehefrau von Patrick Dempsey, war für Stewarts Make-up am Premierenabend verantwortlich und schrieb auf Instagram zu einem Foto der Schauspielerin: "Was für ein Unterschied ein Tag ausmacht #kristenstewart so punk".

Kurz zuvor hatte sie noch ein anderes Bild des ehemaligen "Twilight"-Stars gepostet: mit braunem, nach hinten gestyltem Haar, das Stewart bis in den Nacken reichte.

Verantwortlich für den neuen Look ist demnach Celebrity-Hairstylistin Bridget Brager. Bei ihr heißt es auf Instagram zu Stewarts Frisur: "Wir haben heute etwas anderes probiert." Womöglich hat der neue Style etwas mit einer Filmrolle zu tun... Laut "E! News" soll Stewart bald für den Thriller "Underwater" vor der Kamera stehen. Darin geht es um ein Team von Forschern, die nach einem Erdbeben unter Wasser um ihr Leben kämpfen müssen.

Haare ab für eine Rolle ist also ein guter Grund - Lust auf Veränderung reicht anscheinend nicht. Aber mit 26 darf man sich doch bitte mal ausprobieren. Und außerdem muss man sagen: Es steht ihr!

