Unterhaltung

Reichlich was zu gucken: Kylie Jenner im Bondage-Look

Echt ist an diesem Anblick sicherlich so einiges nicht. Doch das spielt bei Kylie Jenner auch eher eine untergeordnete Rolle. Mit einem sexy Dessous-Foto stärkt die 19-Jährige mal wieder die eigene Marke.

Es ist schon schwer, da wegzugucken. Ein weiteres Mal hat Kylie Jenner für ihre Instagram-Fangemeinde die Hüllen fallen lassen. Zur violetten Jogginghose trägt die 19-Jährige auf dem Bild einen ausgefallenen BH im Bondage-Stil, verziert mit zarter Glitzerspitze. Aber seien wir ehrlich, auf das genaue Design der Wäsche kommt es hier nicht an.

Jenner ist - wie der gesamte Kardashian-Jenner-Clan - Meisterin der Selbstinszenierung. Und während sie zu diesem Zwecke regelmäßig auch konzeptionelle, aufwendige Fotostrecken schießt, scheint das Internet sich eigentlich auch mit einem einfachen Schnappschuss vor weißer Wand zu begnügen.

1,4 Millionen Likes hat das BH-Bild bereits nach wenigen Stunden gesammelt. Eins aus einer Werbekampagne - nicht minder aufreizend - sammelte in über 24 Stunden 1,9 Millionen Likes. Wieso also der Mehraufwand, könnte man fragen. Und bei der Antwort würde man vermutlich mit irgendwas zwischen künstlerischem Anspruch und Image argumentieren.

Was sagt der Freund?

Auffällig ist doch, was für ein Post in Jenners Instagram-Feed in letzter Zeit besonders viel Aufmerksamkeit bekam: einer, auf dem die Beauty-Unternehmerin nahezu ungeschminkt aussieht. Auf dem Bild ist Jenner mit Cap und Giraffe im Hintergrund zu sehen.

Wie Travis Scott seine Herzdame wohl am liebsten mag? Mit dem 25-jährigen Rapper ist Jenner nämlich seit dem Frühjahr liiert. Bereits nach zwei Monaten Beziehung ließ sich das Paar das gleiche Tattoo stechen: einen kleinen Schmetterling am Knöchel. "The Butterfly Effect" heißt Scotts neueste Single, die er im Mai dieses Jahres veröffentlichte. Es wird vermutet, "Butterfly", also Schmetterling, könnte sein Kosename für die prominente Frau an seiner Seite sein.

Quelle: n-tv.de