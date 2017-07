Unterhaltung

Musiker nahm sich wohl das Leben: Linkin-Park-Sänger Bennington ist tot

Der Sänger von Linkin Park, Chester Bennington, tot. Er habe sich das Leben genommen, heißt es in einem Medienbericht.

Der Sänger der Rockband Linkin Park, Chester Bennington, ist tot. Der Todesfall werde "wie ein möglicher Suizid behandelt", sagte der zuständige Rechtsmediziner in Los Angeles. Bennington starb im Alter von 41 Jahren. Behördenvertreter in Los Angeles wurden demnach kurz nach 9 Uhr Ortszeit wegen eines Todesfalls zum Haus des Musikers gerufen. Bennington habe sich erhängt, berichtet das Portal TMZ und beruft sich auf Polizeikreise. Der Musiker hinterlässt eine Ehefrau und sechs Kinder.

Berichten zufolge hatte Bennington seit Jahren Drogen - und Alkoholprobleme. Bennington war nach eigenen Angaben als Kind sexuell missbraucht worden. Laut TMZ sprach er in der Vergangenheit davon, dass er deshalb über Selbstmord nachgedacht habe.

International bekannt wurde Bennington mit Linkin Park im Jahr 2000 mit dem Album "Hybrid Theory". Linkin Park hatte mehrere Hits, darunter die Lieder "Faint" und "In the End". In Deutschland schaffte es die US-Band mehrfach in die Top Ten, unter anderem mit dem Stück "Numb/Encore", das Linkin Park gemeinsam mit dem US-Rapper Jay-Z aufnahm. Außerdem war Bennington bis 2015 Leadsänger der Stone Temple Pilots.

Bennington war mit dem Musiker Chris Cornell befreundet, der sich vor zwei Monaten das Leben genommen hatte. Bei einer Trauerfeier für Cornell hatte Bennington "Hallelujah" von Leonard Cohen gesungen. Cornell wäre heute 53 Jahre alt geworden.

Quelle: n-tv.de