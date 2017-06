Unterhaltung

"Don't look back in anger": Oasis-Song wird zur Anti-Terror-Hymne

Schon immer bestand ein Zusammenhang zwischen Pop-Musik und der Weltgeschichte. Nach den Anschlägen der letzten Wochen finden die Briten nun genau den Song, der ihre Haltung zum Terror am besten ausdrückt.

Der Song "Don't look back in anger" der Band Oasis wird in Großbritannien zur Anti-Terror-Hymne. Sein Titel heißt auf Deutsch "Schau nicht im Zorn zurück" und trifft offensichtlich die Stimmungslage vieler Menschen nach den brutalen Anschlägen der vergangenen Wochen.

Das Lied stammt vom zweiten Studioalbum der Band aus dem Jahr 1995. Musik und Text schrieb Noel Gallagher und zitierte im Intro John Lennons "Imagine". Eigentlich geht es um die "Abrechnung" mit einer verflossenen Liebhaberin. Nach seinem Erscheinen war der Song unter anderem in Großbritannien und Irland auf Platz eins der Charts. Außerdem wird er regelmäßig in die Listen mit den besten 100 jemals geschriebenen Songs gewählt.

Bei dem Benefizkonzert für die Opfer des Anschlags in Manchester am Sonntagabend sang Popstar Ariana Grande das Lied zusammen mit der Band Coldplay. Erstmals in Verbindung mit dem Terror angestimmt wurde der 90er-Jahre-Klassiker aber spontan nach der Schweigeminute für die Toten von Manchester am St. Anne's Square am Donnerstag nach der Tat. Auch die Courteneers hatten das Lied gemeinsam mit ihren Fans bei ihrem Konzert am 27. Mai in Manchester gesungen.

Am 22. Mai hatte ein Selbstmordattentäter in der Stadt in Nordwestengland nach einem Ariana-Grande-Konzert 22 Opfer mit einer Bombe getötet. Der Song hat eine enge Verbindung zu Manchester. Die Britpop-Kultband Oasis kommt aus der Stadt. Die Brüder Noel und Liam Gallagher wurden dort geboren. Mit ihrer Band Oasis hatten sie 1991 in Manchester ihren ersten Auftritt. Auf dem Benefiz-Konzert trat allerdings nur Liam Gallagher auf. Die Brüder sind seit Jahren zerstritten.

Bilderserie Konzert für Opfer von Manchester Ariana Grande singt Regenbogen herbei

Quelle: n-tv.de