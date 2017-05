Unterhaltung

Cooler Spot mit Katy Karrenbauer: "Orange Is The New Black" meets "Walter"

"Hinter Gittern" trifft "OITNB": Mit einer neuen Knastliebe für "Walter" aka Katy Karrenbauer, die die Figur der lesbischen Gefängnis-Insassin zehn Jahre verkörperte, gelingt Netflix ein witziger Teaser zur neuen Staffel.

Mit "Orange Is The New Black" hat Netflix schon vor Jahren einen Hit gelandet. Am 9. Juni geht die Serie in die fünfte Season. Doch "OITNB" ist bei weitem nicht die erste Serie, die in einem Frauenknast spielt - woran Netflix jetzt mit einem witzigen Teaser-Trailer erinnert. Während die Serie erst 2013 an den Start ging, lief "Hinter Gittern - Der Frauenknast" in Deutschland schon von 1997 bis 2007. Eine der Hauptfiguren der Gefängnis-Seifenoper war die lesbische Christine Walter, die dank der Darstellung von Katy Karrenbauer zur absoluten Kultfigur wurde. In dem neuen Netflix-Teaser verliebt sich Walter nun in eine der Insassinnen von "OITNB".

Walter, die in dem Clip noch immer im Knast sitzt, träumt von Alex Vause (Laura Prepon). Die beiden werfen sich flirtende Blicke zu, bevor Walter jäh aus ihrem Traum gerissen wird. An der Wand hinter ihr hängen gezeichnete Bilder von Alex, während im alten Fernseher vor ihr eine Folge von "OITNB" läuft, in der Alex mit Serienhauptfigur Piper Chapman (Taylor Schilling) im Bett liegt und sie innig küsst. Walter entfährt daraufhin ein rauchiges "Fuck you, Piper!".

Wer jetzt allerdings glaubt, dass Katy Karrenbauer auch in der kommenden "OITNB"-Staffel mitspielen könnte, der hat leider Pech gehabt. Bei dem kurzen Crossover-Clip mit der 54-Jährigen handelt es sich tatsächlich um eine reine Werbeaktion für die kommende Staffel.

Aber vielleicht kann man ja in Sachen "Hinter Gittern" noch was drehen - die Fans würden sich freuen.

Quelle: n-tv.de