Katie Price will Harvey helfen: Prostituierte für behinderten Sohn?

Als Mutter will Katie Price für ihren Sohn nur das Beste. Der 15-Jährige hat mehrere Behinderungen. Ob und wie er seine Sexualität entdecken wird, ist fraglich. Eine Prostituierte könnte helfen.

Dass ein Elternteil dem Sohn zum 18. Geburtstag eine Prostituierte engagieren könnte, klingt erst einmal befremdlich. Im Fall von Katie Price ist der Gedanke dann aber nicht ganz so absurd, wie er auf den ersten Blick scheinen könnte. Ihr Sohn Harvey ist 15 Jahre alt, er hat verschiedene Beeinträchtigungen, darunter Autismus und das Prader-Willi-Syndrom, eine Genmutation.

Mit ihrem Ehemann Kieran Hayler, Harveys Stiefvater, hat Price überlegt, wie der Junge wohl seine Sexualität entdecken wird. "Harvey ist jetzt 15 und da ist man in der Pubertät und es ist natürlich zu experimentieren", sagte Price in der britischen Talkshow "Loose Women". "Wäre es nicht fair, wenn er das auch erleben könnte?"

Price erinnert sich: "Sollen wir ihm eine Prostituierte für seinen 18. Geburtstag besorgen?", habe ihr Mann gescherzt. Sie habe entgegnet: "Nun ja, es ist mein kleiner Harvey …"

"Er hat von so etwas keine Ahnung"

Price stellte sich die Frage, inwieweit sie als Mutter Verantwortung für die Sexualentwicklung ihres Sohnes trägt. "Er hat von so etwas keine Ahnung", so die 39-Jährige. "Was macht man dann? Lässt man es sein? Lässt man ihn diese Erfahrung machen?"

Die Sexualität von Menschen mit Behinderung ist bis heute ein Tabu. Es existieren jedoch Dienstleistungsorganisationen, die Sexualbegleitung oder -assistenz anbieten. Deren Angebot reicht über das einer einfachen Beratung hinaus. Es kann Unterstützung bei sexueller Befriedigung, Vermittlung von Prostituierten oder Geschlechtsverkehr umfassen. In Deutschland informiert in dieser Sache zum Beispiel das Institut für Systemische Beratung in Berlin, kurz ISBB.

