Unterhaltung

Legende stirbt mit 90 Jahren: Rock'n'Roll-Welt trauert um Chuck Berry

Noch bis weit ins hohe Alter hinein steht Rock'n'Roll-Legende Chuck Berry weltweit auf der Bühne. Jetzt müssen seine Fans Abschied nehmen: Der Schöpfer von Klassikern wie Johnny B. Goode und der Erfinder des Duckwalk ist tot.

Die Rock'n'Roll-Legende Chuck Berry ist gestorben. Die Polizei in St. Charles County im US-Bundesstaat Missouri schrieb auf ihrer Facebook-Seite, Rettungskräfte hätten den 90-Jährigen am frühen Nachmittag leblos in seinem Haus gefunden, ihn aber nicht wiederbeleben können. Die Polizei "bestätigt traurig den Tod von Charles Edward Anderson Berry Sr., besser bekannt als der legendäre Musiker Chuck Berry", heißt es in der Mitteilung weiter. Berrys Familie habe darum gebeten, in ihrer Trauer nicht gestört zu werden.

Der 1826 in St. Louis geborene Musiker gilt als einer der Pioniere des Rock'n'Roll, als einer der größten Songschreiber und besten Gitarristen seiner Zeit. Seinen ersten großen Hit, "Maybellene", feierte er im Jahr 1955. Später zeichnete er sich in seiner fast 70-jährigen Karriere für Klassiker wie "Roll Over Beethoven", "School Day", "Rock and Roll Music", "Sweet Little Sixteen" und "Johnny B. Goode" verantwortlich. Mit seinen Songs beeinflusste er Musiker wie die Beatles, die Rolling Stones, die Beach Boys oder Bob Dylan.

Für seinen Einfluss auf die Musikwelt erhielt Berry 1984 einen Grammy für sein Lebenswerk. Zwei Jahre später gehörte er zu den ersten Mitgliedern der Rock'n'Roll-Hall-of-Fame.

Anlässlich seines 90. Geburtstages hatte Berry im Oktober 2016 sein erstes neues Album seit fast 40 Jahren angekündigt, das dieses Jahr erscheinen sollte. Er widmete es seiner Ehefrau Themetta "Toddy", mit der er zum Zeitpunkt der Ankündigung seit 68 Jahren verheiratet war.

Während der Musiker das Studio seit Jahren mied, stand er noch bis ins Hohe Alter auf der Bühne. So trat er 2014 kurz nach seinem 87. Geburtstag noch in Moskau sowie bei einem Festival in Südtirol auf. Auch in Helsinki und Oulu in Finnland sowie in Oslo gab er im gleichen Jahr noch Konzerte.

Quelle: n-tv.de