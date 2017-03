Unterhaltung

Jugendliebe Michal T.: Sarah Lombardi bestätigt Beziehung

Etwa ein halbes Jahr ist es her, dass Fotos von Sarah Lombardi und Michal T. erste Fremdgehgerüchte auslösten. Die Beziehung zu Ehemann Pietro ist inzwischen in die Brüche gegangen. Nun wird aus der Affäre eine feste Beziehung.

Also doch! Sarah Lombardi hat ihre Beziehung mit Michal T. nun offiziell bestätigt. "'Wir sind zusammen' hat man in der Grundschule gesagt. Ich lasse es auf mich zukommen, aber ja, man könnte sagen, wir sind zusammen", erklärte die 24-Jährige dem Onlineportal "t-online".

Die beiden waren schon einmal vor Sarahs Ehe mit Pietro Lombardi ein Paar. Im Oktober vergangenen Jahres tauchten schließlich Fotos auf, die die Sängerin mit ihrer Jugendliebe zeigten. Daraufhin dominierte die Trennung des einstigen "DSDS"-Traumpaares monatelange die Boulevard-Schlagzeilen.

Sarah und Pietro verliebten sich 2011 während ihrer Teilnahme bei "Deutschland sucht den Superstar". 2013 folgte die Hochzeit, im Juni 2015 wurde Sohn Alessio geboren. Immer auf Schritt und Tritt von Kamerateams begleitet für Reality-TV-Serien.

Auch Pietro bestätigte via Facebook Sarahs neue Beziehung. "Sarah hat einen Neuen und das ist auch gut so!!", schrieb er unter anderem auf seinem Profil. "Ich habe mit Sarah zu 100 Prozent abgeschlossen. Wir haben einen gemeinsamen Sohn und das ist das Einzige, was uns für immer verbinden wird."

Quelle: n-tv.de