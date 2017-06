Unterhaltung

Nie wieder Doggystyle!: Sex-Schock für Chrissy Teigen

Nein, dieses eine Körperteil von mir kennt mein Mann bestimmt nicht! In der Sache war sich Chrissy Teigen sicher. Das Model musste dann aber eines Besseren belehrt werden - und zieht nun Konsequenzen.

Egal ob in Interviews oder in den sozialen Medien: Chrissy Teigen hält es selten allzu genau mit ihrer Privatsphäre. Gerne plaudert sie über die Dinge, die sie, ihren Mann John Legend und ihr einjähriges Töchterchen Luna Simone bewegen.

In der kommenden US-Ausgabe des Magazins "Marie Claire" plaudert das 31-jährige Model nun vollkommen unverblümt ein feuriges Detail aus ihrem Sexleben aus. Es gebe nämlich eine ganz bestimmte Stellung, die sie nie wieder praktizieren wolle.

"John und ich hatten ein Doppeldate und wir haben herumgealbert", erzählt Teigen. "Und ich sagte so: 'John hat noch nie meinen After gesehen.' Und John sagt darauf: 'Veralberst Du mich? Immer wenn es jemand Doggystlye macht, sieht man einen After. Ich sehe deinen jedes einzelne Mal.' Und ich dann nur noch so: 'Wir machen es nie wieder Doggystyle.'"

"Geht nicht nur um Arschlöcher!"

Damit niemand auf die Idee kommen könnte, in ihrem Interview drehe es sich nur um untenrum, bewarb Teigen mit ihrem ganz eigenen, legendären Humor. "Es geht nicht nur um Arschlöcher!", schrieb Teigen auf Twitter.

Und was sagt Gatte John Legend zu dem ganzen Trubel? Wenig, doch was der 38-jährige Sänger schreibt, lässt kaum Zweifel daran, dass er den Humor seiner Frau teilt. Er teilte ihren Twitter-Post mit dem Kommentar "wunderschön!".

In ihrem "Marie Claire"-Interview verrät Teigen übrigens nicht nur, was sie nicht mehr macht, sondern auch, wofür sie Talent hat. Zwar räumt sie ein, überhaupt nicht tanzen zu können, twerken jedoch könne sie. Wie ausgefeilt diese Fähigkeiten sind - es lässt sich schwer überprüfen. Allerdings kann sie mit ihrer Po-Muskulatur schon mal erwiesenermaßen dem Gatten die Chicken Wings wegnehmen.

Quelle: n-tv.de