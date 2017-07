Unterhaltung

Stuntman stirbt am Set: "The Walking Dead" legt Drehpause ein

Die Serie "The Walking Dead" weiß mit Zombies, viel Blut und Gemetzel zu schocken. Doch in diesem Fall ist der Horror leider ganz real: Bei den Dreharbeiten zu der Erfolgsserie kommt ein Stuntman ums Leben. Die Produktion wird daraufhin erst einmal eingestellt.

Die Fans lieben "The Walking Dead". Deshalb geht die Serie nun auch bereits in ihre achte Staffel. Doch die Dreharbeiten dazu werden von einem tragischen Unglück überschattet: Der Stuntman John Bernecker kam bei einem Unfall am Set ums Leben.

Wie US-Medien übereinstimmend berichten, stürzte Bernecker während einer Kampfszene auf einem Balkon sieben Meter in die Tiefe. Er verstarb wenig später in einer Klinik, nachdem er sich bei dem Sturz schwere Kopfverletzungen zugezogen haben soll.

Auch Lauren Cohan trauert

Der US-Sender AMC informierte die Öffentlichkeit unmittelbar nach dem Unfall in einem Statement, aus dem unter anderem das Portal "Entertainment Weekly" zitiert. "Wir müssen mitteilen, dass John Bernecker schwere Verletzungen bei einem tragischen Unfall am Set davongetragen hat", heißt es darin. Wenig später erlag Bernecker diesen Verletzungen, obwohl er umgehend in ein Krankenhaus in Atlanta gebracht worden war. Die Macher von "The Walking Dead" zogen Konsequenzen: Die Produktion der Erfolgsserie wurde vorübergehend eingestellt.

"Wir schließen John und seine Familie in unsere Gedanken und Gebete ein", hieß es in der AMC-Mitteilung weiter. Im Detail wollte der Sender auf den Vorfall nicht eingehen. Auch Schauspielerin Lauren Cohan, die in der Serie seit 2011 Maggie Greene verkörpert, meldete sich auf ihrem Twitter-Account zu Wort: "Liebe Walking-Dead-Familie, bitte schließt unseren Stuntman John Bernecker und seine Familie heute in eure Gebete ein." Fans der Serie schlossen sich mit Beileidsbekundungen bei Twitter an und posteten dort auch Fotos des gestorbenen Stuntmans.

Die achte Staffel von "The Walking Dead" soll ab Oktober gesendet werden. Ob sich die Ausstrahlung durch den Unfall verzögern könnte, ist nicht bekannt.

Quelle: n-tv.de