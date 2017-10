Unterhaltung

Lässt sie sich nicht verbieten!: Tina York singt wohl im RTL-Dschungel

So bekannt wie ihre große Schwester, Mary Roos, war Schlagerstar Tina York nie - doch das könnte sich jetzt ändern. Angeblich will die 63-Jährige ins RTL-Dschungelcamp einziehen. Ein Kollege von ihr hat dagegen keine Lust auf Madencocktails und Stierhoden.

Die Dschungel-WG füllt sich - und sie wird musikalischer: Nach Informationen der "Bild"-Zeitung soll in der kommenden Staffel von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" auch Schlagersängerin Tina York ins Camp einziehen. "Tina wer?", fragen Sie jetzt vielleicht. Und tatsächlich sind die glanzvollen Jahre in der Karriere der kleinen Schwester von Mary Roos schon ein Weilchen her.

Ihren größten Hit hatte York, die eigentlich Monika Schwab heißt, mit einem Song aus der Feder von Jack White: 1974 sang sie das Lied "Wir lassen uns das Singen nicht verbieten". Gut möglich, dass York auch im Dschungel nach dieser Devise leben wird. Womöglich versucht sie sich sogar in einem Duett mit Daniela Katzenbergers Halbschwester Jenny Frankhauser? Letztere soll ebenfalls in der zwölften Staffel der Show dabei sein - und versucht sich bekanntlich mit mäßigem Erfolg in der Schlagerbranche.

Bereits zuvor hatte das Blatt berichtet, dass auch die "Big Brother"-erfahrene Tatjana Gsell, "DSDS"-Sänger Daniele Negroni und Transgender-Model Giuliana Farfalla bei "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus" mitmachen und den letzten Dschungelkönig, Mark Terenzi, beerben wollen.

"Das mach' ich doch mit Links"

Die kommende Staffel von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus" dürfte - wie auch in den Jahren zuvor - im Januar gesendet werden. Auf handfeste Bestätigungen für die neue Dschungelbesatzung werden die Fans aber wohl noch etwas warten müssen. Der Sender RTL hüllt sich traditionell bis kurz vor dem Starttermin in Schweigen, wer tatsächlich in den Dschungel zieht.

Laut "Bild"-Zeitung lebt York derzeit in Berlin. Ihr letztes Album "Typisch ich" erschien im April 2014. Erster Titel auf der Platte: "Das mach' ich doch mit Links". Na, wenn das kein Versprechen ist! Übrigens: Ein Kollege von York, Schlager-Urgestein Roberto Blanco, hat laut Bericht ein Angebot von RTL abgelehnt. "Ich hatte in den Siebzigern mit meinen TV-Shows bis zu 48 Prozent Einschaltquoten. Dagegen kann das Dschungelcamp einpacken."

Quelle: n-tv.de