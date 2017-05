Unterhaltung

Cher trauert um ihren Ex-Mann: US-Sänger Gregg Allman ist tot

Der US-Rockmusiker Gregg Allman ist gestorben. Der Gründer der Allman Brothers wurde 69 Jahre alt und starb friedlich in seinem Haus. Er prägte den Musikstil Southern Rock und war kurzzeitig mit Sängerin Cher verheiratet, mit der er einen gemeinsamen Sohn hatte.

Der Musiker Gregg Allman ist tot. Der Gründer der Allman Brothers Band ist im Alter von 69 Jahren friedlich in seinem Haus in Savannah, im US-Staat Georgia, verstorben, wie das Musikmagazin "Billboard" berichtete.

Zu Allmans berühmtesten Songs gehören Klassiker wie "Midnight Rider" und "Melissa". Allman, ein Wegbereiter des Southern Rock, hatte seit Jahren gesundheitliche Probleme.

Allmans Band löste sich 1980 auf, später kam es immer wieder zu Wiedervereinigungen, teilweise mit neuen Musikern. 1995 kam die Band in die "Rock and Roll Hall of Fame" in Cleveland, Ohio. Bevor er Mitte der 1990er Jahre einen Entzug machte, war Allman jahrelang alkohol- und drogensüchtig. 2010 musste er eine Lebertransplantation durchstehen. Im März 2017 sagte er alle Tournee-Auftritte für den Rest des Jahres ab.

Allman war auch mit der bekannten Popsängerin Cher verheiratet: Sie trauerte im Netz um Ihren Ex-Mann mit den Worten: "Ich werde dich niemals vergessen". Cher und Alltman trennten sich nur wenige Tage nach ihrer Hochzeit, versöhnten sich dann wieder und bekamen einen gemeinsamen Sohn. Sie nahmen auch ein gemeinsames Duett-Album namens "Allman and Woman" auf.

Quelle: n-tv.de