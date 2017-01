Unterhaltung

Plus-Size kann Meer: Von Ashley Graham verführt

Frauen kommen in verschiedenen Formen und seit es Models wie Ashley Graham gibt, haben Kurven sogar in der Modewelt gelegentlich wieder ihre Berechtigung. Mit ihren Urlaubsfotos erinnert die Plus-Size-Queen daran, wieso sie zum Sexsymbol wurde.

Sonne, Strand und knappe Bikinis - die Stars verwöhnen uns derzeit mit heißen Schnappschüssen aus Urlaubsparadiesen. Egal, ob Model Alessandra Ambrosio, Schauspielerin Eva Longoria oder Sängerin Lena Meyer-Landrut, sie alle fliehen vor der Winterkälte in die pralle Sonne.

Auch Plus-Size-Model Ashley Graham macht da keine Ausnahme. Die 28-Jährige zeigt einmal mehr, wie sexy Kurven sein können. Via Instagram teilte das Curvy-Model zahlreiche Bilder aus ihrem Traumurlaub auf den Seychellen. Ob im Bikini oder Badeanzug, lässig am Pool oder mit Taucherbrille am Strand - Graham zeigt vor allem eines: viel nackte Haut. Auf ihrem jüngsten Schnappschuss posiert sie fröhlich mit Eis im Mund.

Auf einem anderen Foto setzt Graham ihre schöne Kehrseite in Szene. Vor einem malerischen Sonnenuntergang posiert die Amerikanerin nur mit einer Tunika bekleidet mit dem Rücken zur Kamera. Der Wind entblößt dabei einen Teil ihres Allerwertesten.

"So eine perfekter Po"

Die Fans scheinen von diesem Anblick offenbar gar nicht genug bekommen zu können. "Oh mein Gott, wundervoll" oder "Ich habe noch nie so einen perfekten Po gesehen" sind nur zwei der zahlreichen Lobeshymnen unter diesem sexy Schnappschuss.

Auch dem Fachpublikum der Branche ist Grahams Ausstrahlung nicht verborgen geblieben. Mit ihr zierte in diesem Jahr erstmals ein Übergrößen-Model das Cover der berühmten Bademoden-Ausgabe der Zeitschrift "Sports Illustrated". "Das ist einer der größten Momente in meinem Leben", twitterte das Model damals und dankte dem Magazin dafür, "Frauen in allen Formen und Größen" zu zeigen. Mögen noch viele sexy Shootings folgen!

Quelle: n-tv.de