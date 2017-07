Sport

Formel-1-Training in Spielberg: Hamilton dominiert, Vettel dreht spät auf

Ohne hitzige Zwischenfälle verläuft die Rückkehr der WM-Rivalen Sebastian Vettel und Lewis Hamilton auf den Formel-1-Asphalt. Hamilton rast im Österreich-Training trotz technischer Problemchen zum Streckenrekord. Vettel dreht erst seinen Ferrari, dann aber auf.

Unbeeindruckt vom Rammstoß von Baku hat der dreimalige Formel-1-Weltmeister Lewis Hamilton seine Jagd auf WM-Spitzenreiter Sebastian Vettel fortgesetzt und den ersten Schlagabtausch in Österreich für sich entschieden. Zum Auftakt setzte der Mercedes-Pilot aus Großbritannien im Training in 1:05,483 Minuten mit Streckenrekord die Bestzeit und verwies Vettel im Ferrari um 0,147 Sekunden auf Rang zwei.

Noch hat der viermalige Champion in der Gesamtwertung 14 Zähler Vorsprung auf Hamilton, doch der 32-Jährige will das am Sonntag (14.00 Uhr/RTL und n-tv.de Liveticker) in Spielberg unbedingt ändern. "Es sind noch viele Rennen zu fahren, und ich habe nur ein paar Punkte Rückstand", sagte Hamilton vor dem neunten von 20 Saisonläufen in der Steiermark.

Mercedes-"Hausstrecke"

Hamilton gewann bereits im Vorjahr auf dem Red-Bull-Ring, Vettel wartet hingegen noch auf seinen ersten Podestplatz in der Alpenrepublik. "Mercedes hat hier die Favoritenrolle. Es geht viel geradeaus, der Berg hilft uns nicht", sagte Vettel. Allerdings machten Hamilton zwischenzeitlich technische Schwierigkeiten zu schaffen. Erst mussten am Freitag die Zündkerzen gewechselt werden, dann machte der Frontflügel Probleme. Am Nachmittag konnte er sein Programm deswegen nicht wie geplant abspulen.

Auf dem nur 4,318 Kilometer langen Kurs mit vielen Geraden ist viel Motorenleistung gefragt, deswegen siegte in den vergangenen drei Jahren jeweils ein Silberpfeil. Um das zu verhindern, will Vettel im Qualifying am besten auf die Pole Position rasen. Das ist ihm in Österreich bislang noch nie gelungen. "Der Schlüssel für uns wird der Samstag, da müssen wir alles hinbekommen", sagte Vettel: "Ich will auf der Strecke hier das Beste geben."

Der 45-malige Grand-Prix-Sieger hatte im Training am Vormittag zunächst ein paar Probleme, sein Wagen stand nach einem Dreher plötzlich entgegengesetzt zur Fahrtrichtung mitten auf der Strecke. Anschließend setzte der 30-Jährige die beiden Sessions normal fort - und konnte sich endlich wieder aufs Fahren konzentrieren.

Hinter den Dauerrivalen Hamilton und Vettel landete Valtteri Bottas (Finnland/+0,216 Sekunden) im zweiten Silberpfeil auf dem dritten Rang. Nico Hülkenberg kam im Renault auf Rang neun, Pascal Wehrlein wurde im Sauber mit mehr als drei Sekunden Rückstand Vorletzter.

Vor dem neunten Saisonlauf am Sonntag (ab 14 Uhr bei RTL und im Liveticker bei n-tv.de) führt Vettel beim Kampf um den WM-Titel in der Gesamtwertung mit 14 Punkten Vorsprung vor Hamilton. Der Brite gewann das Rennen in der Steiermark im Vorjahr und sicherte sich 2015 und 2016 jeweils die Pole Position.

