Sport

Qualifying-Fiasko für Hamilton: Räikkönen holt Monaco-Pole vor Vettel

Rot dominiert beim Großen Preis von Monaco: Im Qualifying zum sechsten Formel-1-Saisonlauf schnappt sich Kimi Räikkönen die Pole Position vor Teamkollege und WM-Spitzenreiter Sebastian Vettel. Mercedes-Star Lewis Hamilton erlebt ein Debakel.

Ferrari-Pilot Sebastian Vettel startet von Platz zwei in den Großen Preis von Monaco. Der WM-Spitzenreiter musste sich im Qualifying um 43 Tausendstelsekunden seinem Teamkollegen Kimi Räikkönen (Finnland) geschlagen geben, der erstmals seit 2008 auf Pole fuhr. Mercedes-Pilot Valtteri Bottas (Finnland) wurde Dritter mit zwei Tausendsteln hinter Vettel.

Der zeigte sich nach dem Qualifying trotz Ferraris Doppel-Pole nicht ganz zufrieden. "Es war nicht ganz so gut wie es hätte sein können", sagte Vettel: "Wir schauen morgen auf das Rennen. Das Auto war gut."

Einen herben Rückschlag im Titelkampf erlitt Mercedes-Pilot Lewis Hamilton: Der dreimalige Weltmeister aus England verpasste in seinem Mercedes im Qualifying den dritten Abschnitt und geht im Rennen am Sonntag (14 Uhr/RTL und Sky) nur von Rang 13 ins Rennen. Hamilton klagte über überhitzte Hinterräder und rutschte wild über den engen Stadtkurs.

Sauber-Pilot Pascal Wehrlein muss den sechsten Saisonlauf von noch weiter hinten in Angriff nehmen. Er kam in der Qualifikation zum sechsten Saisonrennen nicht über den 19. Platz hinaus. Zuletzt in Barcelona hatte Wehrlein mit Rang acht für die ersten WM-Punkte in dieser Saison für das Schweizer Privatteam Sauber gesorgt. Dieses Resultat dürfte sich kaum wiederholen lassen.

Auf dem Stadtkurs im Fürstentum ist der Startplatz noch wichtiger als auf den anderen Strecken. Der Grund: Es gibt kaum Überholchancen. Damit wartet auf Hamilton eine Herkulesaufgabe, wenn er im Fürstentum Punkte holen will. Vor dem sechsten Saisonlauf am Sonntag liegt Vettel in der Gesamtwertung sechs Punkte vor dem Engländer, der nach dem Verpassen des finalen Qualifying-Abschnitts lange in seinem Auto verharrte.

Quelle: n-tv.de