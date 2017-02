Sport

"Wie Fußball ohne Ball": BVB trotzt Grauer Wand, Fans protestieren

Von Felix Meininghaus, Dortmund

Ganz Dortmund tut sich schwer beim Anblick seines menschenleeren Heiligtums im Westfalenstadion, doch der VfL Wolfsburg ist viel zu schwach, um das Momentum auszunutzen. Nun hoffen sie im Revier, dass die Normalität zurückkehrt.

Der einsame Protest ging auch am Spieltag weiter: "Herr vergib Ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. DFB+BVB" stand auf dem Pappschild geschrieben, das Hans Weinhold eine Stunde vor Spielbeginn vor sich hertrug. Seit 25 Jahren hat der bekennende Fan von Borussia Dortmund nicht ein Heimspiel seiner Borussia verpasst, sein Wohnzimmer ist die Südtribüne, nie habe er sich in dieser Zeit etwas zuschulden kommen lassen. Doch an diesem Samstag durfte er trotzdem nicht auf seinen gewohnten Platz. Und das mochte der 66-Jährige nicht einsehen, und deshalb zog der Fan mit schwarz-gelbem Trikot und Plakat an der Hand seiner Lebensgefährtin los. Als Ein-Mann-Demo, an den Tagen vor dem Bundesligaspiel gegen Wolfsburg war er in der Innenstadt zu sehen und vor Anpfiff dann vor dem Stadion.

Weinhold war in dieser so fußballverrückten Stadt nicht der Einzige, der Schwierigkeiten hatte, sich an diesem besonderen Tag zurechtzufinden. Doch vielleicht war es ja sinnvoll, innezuhalten und sich neu zu orientieren, zwei Wochen, nachdem die Dortmunder Südtribüne mit ihrem fürchterlich niveaulosen Protest gegen RB Leipzig deutschlandweit als Schandfleck gebrandmarkt worden war und auch die schlimmen Übergriffe auf die Fans des Aufsteigers zu sanktionieren waren. Als Folge blieb Dortmunds Heiligtum leer. Es war ein Anblick, der gewöhnungsbedürftig war: Die Gelbe Wand, größte Stehplatztribüne überhaupt und laut BVB-Trainer Thomas Tuchel ein "Monument des Weltfußballs", präsentierte sich als lebloses, graues Betongebilde. Es war ein tristes Bild, das Dortmunder Stadion mit 56.903 Besuchern ausverkauft zu wissen, obwohl 24.454 Fans ausgesperrt waren.

Kapitän Marcel Schmelzer konstatierte nach dem Abpfiff, ihn habe ein "komisches Gefühl" beschlichen, "es war irgendwie wie beim Trainingsaufwand im Sommer". Auch Jakub Blaszczykowski dürfte sich nicht ganz wohl gefühlt haben, als er vor Spielbeginn vor ungewohnter Kulisse geehrt wurde. Acht Jahre lang war der Pole für Borussia Dortmund gestürmt, nun läuft er für Wolfsburg auf, doch als der Publikumsliebling vor Spielbeginn einen verspäteten Blumenstrauß überreicht bekam, waren die Menschen, die ihn am meisten lieben, nicht an ihrem gewohnten Platz. Dahin, wohin Kuba eigentlich in diesem Moment gelaufen wäre, herrschte gähnende Leere.

Ultras auf der Nordtribüne

Was alle Dortmunder als herben Verlust werteten, nahmen die Gäste aus Wolfsburg als unverhoffte Chance wahr. Trainer Valérien Ismael sprach davon, "falls es jemals einen guten Zeitpunkt gab, in Dortmund zu spielen, dann ist vielleicht jetzt". Mit dieser Einschätzung hatte sich der Franzose allerdings mächtig verhoben. Die Gelbe Wand blieb für die Wolfsburger auch verwaist unbezwingbar, weil sich der Gast aus Niedersachsen so schlecht präpariert zeigte, dass er nicht einmal über das Basislager hinauskam.

"Der BVB ohne Südtribüne ist wie Fußball ohne Ball", hatte Dortmunds Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke vor Spielbeginn mit tragenden Worten betont, doch als der Anpfiff ertönte, zeigte die Borussia trotz der gewöhnungsbedürftigen Begleiterscheinung eine überzeugende Leistung und gewann ohne größere Mühen mit 3:0 (1:0) gegen einen Kontrahenten, der über 90 Minuten ein erschreckend schwaches Bild abgab. Es war ein wirklich ansehnlicher Vortrag der Dortmunder, die erstaunlich viel Unterstützung erfuhren, weil sich viele Ultras mit Karten auf der gegenüberliegenden Nordtribüne eingedeckt hatten. Das war möglich, weil die Gäste lediglich etwas mehr als 1000 Karten ihres Kontingents abgegriffen hatten und deshalb jede Menge Tickets auf dem Markt gespült wurden.

"Danke DFB und BVB"

Ihrem Unmut, auf der falschen Seite ihres Stadions stehen zu müssen, machten die Fans mit dem Transparent, "Gäste im eigenen Stadion, danke DFB und BVB" und anderen Verlautbarungen Luft. Als der Ball dann rollte, sahen die Betrachter, dass die ungewohnten Begleiterscheinungen die Gastgeber nicht aus dem Gleichgewicht bringen konnten. Tuchel sprach nach einer frappierend einseitigen Partie von einem "vollkommen verdienten Sieg, wir haben viele Chancen herausgespielt und wenig zugelassen". Dem mochte Ismael nicht widersprechen, der bei seinem überforderten Ensemble bemängelte, "dass wir über 90 Minuten viel zu wenig getan haben, um die Dortmunder in Bedrängnis zu bringen".

Der BVB stürmte munter drauflos und machte da weiter, wo er beim 0:1 in der Champions League bei Benfica Lissabon aufgehört hatte: Jede Menge Chancen, kein Ertrag. Die Gastgeber erspielten sich gegen hoffnungslos unterlegene Wolfsburger bereits in der Anfangsphase fünf erstklassige Möglichkeiten, die jedoch durch Bartra, zwei Mal Aubameyang und zwei Mal Reus sämtlich vergeben wurden.

Beinahe folgerichtig fiel die Führung durch ein Eigentor des VfL. Manndecker Jeffrey Bruma bugsierte eine Hereingabe von Piszczek mit dem Kopf über die Linie. Überhaupt erwiesen sich die Gäste aus Niedersachsen als äußerst zuvorkommend, weil sie ihre Widersacher in der Rückwärtsbewegung lediglich begleiteten, anstatt sie mit Überzeugung zu attackieren. So fiel es dem BVB leicht, den Vorsprung durch die starken Lukasz Piszczek und Ousmane Dembélé zu erhöhen, ohne sich dabei verausgaben zu müssen. Nach all den Verwerfungen der letzten Wochen werden sie es in Dortmund mit Wohlwollen zur Kenntnis nehmen, dass nun wieder so etwas wie Alltag einkehrt. Zumindest, wenn es nach Trainer Tuchel geht. Der sprach von einem "guten Abschluss einer sehr intensiven Phase" und konstatierte: "Wir hatten angesichts der Umstände eine wirklich tolle Stimmung. Dabei hat natürlich geholfen, dass wir viel angegriffen und Tore gemacht haben. Trotzdem wünschen wir uns, dass wir so etwas wie heute nicht mehr erleben müssen und wieder die volle Atmosphäre von vier Seiten haben."

Bundesliga 1. Spieltag 2. Spieltag 3. Spieltag 4. Spieltag 5. Spieltag 6. Spieltag 7. Spieltag 8. Spieltag 9. Spieltag 10. Spieltag 11. Spieltag 12. Spieltag 13. Spieltag 14. Spieltag 15. Spieltag 16. Spieltag 17. Spieltag 18. Spieltag 19. Spieltag 20. Spieltag 21. Spieltag 22. Spieltag 23. Spieltag 24. Spieltag 25. Spieltag 26. Spieltag 27. Spieltag 28. Spieltag 29. Spieltag 30. Spieltag 31. Spieltag 32. Spieltag 33. Spieltag 34. Spieltag Fr., 17. Feb. 20:30 Uhr FC Augsburg 1:3 (0:2) Bayer Leverkusen Spielbericht Sa., 18. Feb. 15:30 Uhr FSV Mainz 0:2 (0:2) Werder Bremen Spielbericht Borussia Dortmund 3:0 (1:0) VfL Wolfsburg Spielbericht Eintracht Frankfurt 0:2 (0:1) FC Ingolstadt Spielbericht Hertha BSC 1:1 (1:0) Bayern München Spielbericht 1899 Hoffenheim 2:0 (0:0) SV Darmstadt Spielbericht Sa., 18. Feb. 18:30 Uhr Hamburger SV 2:2 (1:1) SC Freiburg Spielbericht So., 19. Feb. 15:30 Uhr Borussia M'gladbach -:- RB Leipzig So., 19. Feb. 17:30 Uhr 1. FC Köln -:- FC Schalke « zurück vorwärts » Tabelle

Heimtabelle

Auswärtstabelle Rang Verein Spiele g u v Tore Diff Pkt. 1. Bayern München 21 15 5 1 46:13 33 50 2. RB Leipzig 20 13 3 4 36:20 16 42 3. Borussia Dortmund 21 10 7 4 43:23 20 37 4. 1899 Hoffenheim 21 9 10 2 38:21 17 37 5. Eintracht Frankfurt 21 10 5 6 25:20 5 35 6. Hertha BSC 21 10 4 7 28:24 4 34 7. 1. FC Köln 20 8 8 4 29:18 11 32 8. Bayer Leverkusen 21 9 3 9 34:30 4 30 9. SC Freiburg 21 9 3 9 28:36 -8 30 10. Borussia M'gladbach 20 7 5 8 22:27 -5 26 11. FC Schalke 20 7 4 9 24:21 3 25 12. FSV Mainz 21 7 4 10 29:37 -8 25 13. FC Augsburg 21 6 6 9 19:27 -8 24 14. VfL Wolfsburg 21 6 4 11 19:31 -12 22 15. Hamburger SV 21 5 5 11 21:37 -16 20 16. Werder Bremen 21 5 4 12 26:42 -16 19 17. FC Ingolstadt 21 5 3 13 19:32 -13 18 18. SV Darmstadt 21 3 3 15 14:41 -27 12 Rang Verein Spiele g u v Tore Diff Pkt. 1. Hertha BSC 10 8 1 1 17:5 12 25 2. RB Leipzig 10 8 1 1 19:9 10 25 3. Bayern München 10 7 3 0 27:5 22 24 4. Borussia Dortmund 10 7 3 0 22:5 17 24 5. 1899 Hoffenheim 11 6 5 0 22:9 13 23 6. Eintracht Frankfurt 10 6 3 1 16:9 7 21 7. SC Freiburg 10 7 0 3 14:13 1 21 8. 1. FC Köln 9 5 4 0 14:4 10 19 9. FC Schalke 11 6 1 4 18:10 8 19 10. Borussia M'gladbach 10 5 3 2 15:7 8 18 11. FSV Mainz 11 5 3 3 21:17 4 18 12. Bayer Leverkusen 11 5 2 4 20:16 4 17 13. FC Augsburg 11 3 3 5 10:17 -7 12 13. SV Darmstadt 11 3 3 5 10:17 -7 12 15. Hamburger SV 10 3 3 4 11:19 -8 12 16. VfL Wolfsburg 11 3 2 6 9:15 -6 11 17. Werder Bremen 11 3 1 7 13:18 -5 10 18. FC Ingolstadt 10 2 2 6 10:17 -7 8 Rang Verein Spiele g u v Tore Diff Pkt. 1. Bayern München 11 8 2 1 19:8 11 26 2. RB Leipzig 10 5 2 3 17:11 6 17 3. 1899 Hoffenheim 10 3 5 2 16:12 4 14 4. Eintracht Frankfurt 11 4 2 5 9:11 -2 14 5. Borussia Dortmund 11 3 4 4 21:18 3 13 6. 1. FC Köln 11 3 4 4 15:14 1 13 7. Bayer Leverkusen 10 4 1 5 14:14 0 13 8. FC Augsburg 10 3 3 4 9:10 -1 12 9. VfL Wolfsburg 10 3 2 5 10:16 -6 11 10. FC Ingolstadt 11 3 1 7 9:15 -6 10 11. Hertha BSC 11 2 3 6 11:19 -8 9 12. SC Freiburg 11 2 3 6 14:23 -9 9 13. Werder Bremen 10 2 3 5 13:24 -11 9 14. Hamburger SV 11 2 2 7 10:18 -8 8 15. Borussia M'gladbach 10 2 2 6 7:20 -13 8 16. FSV Mainz 10 2 1 7 8:20 -12 7 17. FC Schalke 9 1 3 5 6:11 -5 6 18. SV Darmstadt 10 0 0 10 4:24 -20 0

Quelle: n-tv.de