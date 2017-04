Sport

Üble Beschimpfungen: Bayern-Stars dringen in Schiri-Kabine ein

Thiago Alcantara, Arturo Vidal und Robert Lewandowski haben sich offenbar daneben benommen. Sie sollen nach dem Viertelfinal-Aus in der Champions League die Fassung verloren haben.

Die spanische Sportpresse ist bekannt für einen leichten Hang zum Krawalligen und nicht jede Geschichte frei von Übertreibungen. Doch auch wenn es nur halb so dramatisch war, wie José Luis Sánchez im spanischen Fußball-Sender "El chiringuito de Juegos" berichtet, könnten auf drei Bayern-Spieler noch Probleme zukommen.

Laut Sánchez nämlich konnten Thiago Alcantara, Arturo Vidal und Robert Lewandowski nach der 4:2-Pleite in Madrid die Niederlage nicht einfach in der Kabine betrauern. Sie suchten die Nähe zum Unparteiischen, dem Ungarn Viktor Kassai, um ihrem Frust über die ihrer Meinung nach unzulängliche Schiedsrichterleistung freien Lauf zu lassen. Dabei überzogen sie den Referee aus Ungarn offenbar nicht nur in den Gängen des Estadio Santiago Bernabéu mit üblen Beschimpfungen - was sie genau riefen, ist leider nicht übermittelt. Dem Niveau nach unten sollen aber wenig Grenzen gesetzt gewesen sein. Vor allem versuchten Thiago, Vidal und Lewandowski laut Sánchez auch, in den Schiedsrichterbereich und die Kabine von Kassai einzudringen.

Wie Sánchez weiter berichtet, konnte der Streit erst mit Hilfe der spanischen Polizei beendet werden. Beamten hätten die aufgebrachten Bayern-Spieler aus der Zone gedrängt. Vidal und Lewandowski wollten die Szene auf Nachfrage nicht kommentieren. Ein Dementi gab es aber bislang auch nicht.

Quelle: n-tv.de