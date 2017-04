Sport

1. FC Köln verdaddelt den Sieg: Demirbay veredelt Hoffenheims Supersaison

Bis weit in die Nachspielzeit träumt Fußball-Bundesligist 1. FC Köln Dank seines Youngsters Leo Bitencourt wieder heftig von Europa. Doch dann kommt Hoffenheims Spielmacher Kerem Demirbay, weckt den "Eff-Zeh" jäh auf und sorgt für eine 1899-Premiere.

Mit seinem späten Tor hat Kerem Demirbay den historischen Tag für Dorfklub 1899 Hoffenheim perfekt gemacht. Der Mittelfeldspieler traf in der dritten Minute der Nachspielzeit zum 1:1 (0:0) für die TSG beim 1. FC Köln. Leonardo Bittencourt hatte den FC zuvor vor 49.600 Zuschauern in Führung geschossen (58.). Durch das 1:1 steht es damit fest: Die Fußballer aus dem Kraichgau und Coach Julian Nagelsmann touren 2017/18 erstmals in der Vereinshistorie durch Europa - die Europa-League-Teilnahme ist dem Bundesligaklub nicht mehr zu nehmen. Hält die TSG Platz drei, wäre sogar die direkte Qualifikation für die Champions League geschafft. Köln kann trotz des Unentschiedens weiter auf die erste Europa-League-Teilnahme seit 25 Jahren hoffen.

Teams & Tore 1. FC Köln: Horn - Klünter, Sörensen (52. Subotic), Heintz, Rausch (81. Höger) - Lehmann - Jojic, Hector - Oskao, Modeste, Bitencourt (Özcan); Trainer: Stöger.

1899 Hoffenheim: Baumann - Süle, Vogt, Bickacic - Toljan (72. Rupp), Rudy, Zuber - Dermirbay, Kramaric (57. Amiri) - Wagner, Szalai (62. Uth); Trainer: Nagelsmann.

Tor: 1:0 Bitencourt (58.), 1:1 Demirbay (93.)

Zuschauer: 49.600 (Rhein-Energie-Stadion)

Schiedsrichter: Marco Fritz

Von Beginn an entwickelte sich ein intensives Spiel. Beide Mannschaften suchten nach Ballgewinnen den schnellen Weg nach vorne - und für Hoffenheim hätte sich das fast schon früh ausgezahlt. In der vierten Minute schoss Andrej Kramaric aus spitzem Winkel über das Tor, wenig später traf Adam Szalai frei vor FC-Keeper Timo Horn den Ball nicht richtig (10.). Ein schnelles Gäste-Tor wäre möglich gewesen. Doch auch Köln hätte in der Anfangsphase in Führung gehen können. Nach einem FC-Freistoß köpfte TSG-Verteidiger Ermin Bicakcic, der den gelbgesperrten Benjamin Hübner ersetzte, nur knapp am eigenen Tor vorbei (7.).

Einige Kölner Fans sorgten derweil für Aufregung: Nach wiederholten Schmähgesängen gegen Hoffenheim und 1899-Mäzen Dietmar Hopp forderte der Stadionsprecher die Anhänger auf, diese zu unterlassen. Auf dem Platz erarbeitete sich die TSG Mitte der ersten Hälfte Vorteile - auch, weil die Gastgeber Probleme im Spielaufbau hatten: Umschaltversuche des FC endeten häufig mit Fehlpässen oder Abseitspositionen Kölner Angreifer. Für Hoffenheim hatten Szalai per Hacke (28.) und Steven Zuber (37.) mit einem Distanzschuss Chancen, scheiterten jedoch an Horn.

Nagelsmänner tun sich schwer

Köln kam erst kurz vor der Pause ein zweites Mal gefährlich nach vorne. Dominique Heintz hatte Pech, als sein Kopfball nach einer Ecke nur am Pfosten landete (40.). Besser zielte Bittencourt 13 Minuten nach dem Seitenwechsel: Nach starker Vorarbeit von Lukas Klünter und Jonas Hector erzielte der Offensivspieler aus kurzer Entfernung das vielumjubelte 1:0.

Nagelsmann reagierte auf den Rückstand und brachte mit Mark Uth für den glücklosen Szalai einen frischen Stürmer. Köln stand jedoch sicher in der Defensive und ließ zunächst keine gefährlichen Abschlüsse zu. Erst zehn Minuten vor dem Ende hatte Niklas Süle eine Ausgleichs-Möglichkeit, doch Horn verteidigte mit einem beherzten Einsatz sein Tor.

Zuvor hätte Yuya Osako die Partie bereits für Köln entscheiden können. Nach einem Zuspiel des ehemaligen Hoffenheimers und Kölner Top-Torjägers Anthony Modeste konnte der Japaner 1899-Schlussmann Oliver Baumann aber nicht überwinden (77.). In der dritten Minute der Nachspielzeit traf Demirbay dann zum Ausgleich.

1. Bundesliga 1. Spieltag 2. Spieltag 3. Spieltag 4. Spieltag 5. Spieltag 6. Spieltag 7. Spieltag 8. Spieltag 9. Spieltag 10. Spieltag 11. Spieltag 12. Spieltag 13. Spieltag 14. Spieltag 15. Spieltag 16. Spieltag 17. Spieltag 18. Spieltag 19. Spieltag 20. Spieltag 21. Spieltag 22. Spieltag 23. Spieltag 24. Spieltag 25. Spieltag 26. Spieltag 27. Spieltag 28. Spieltag 29. Spieltag 30. Spieltag 31. Spieltag 32. Spieltag 33. Spieltag 34. Spieltag Fr., 21. Apr. 20:30 Uhr 1. FC Köln 1:1 (0:0) 1899 Hoffenheim Spielbericht Sa., 22. Apr. 15:30 Uhr Eintracht Frankfurt -:- FC Augsburg Bayern München -:- FSV Mainz FC Ingolstadt -:- Werder Bremen Hamburger SV -:- SV Darmstadt Hertha BSC -:- VfL Wolfsburg Sa., 22. Apr. 18:30 Uhr Borussia M'gladbach -:- Borussia Dortmund So., 23. Apr. 15:30 Uhr SC Freiburg -:- Bayer Leverkusen So., 23. Apr. 17:30 Uhr FC Schalke -:- RB Leipzig « zurück vorwärts » Tabelle

Heimtabelle

Auswärtstabelle Rang Verein Spiele g u v Tore Diff Pkt. 1. Bayern München 29 21 6 2 71:15 56 69 2. RB Leipzig 29 19 4 6 55:30 25 61 3. 1899 Hoffenheim 30 14 13 3 57:32 25 55 4. Borussia Dortmund 29 15 8 6 62:33 29 53 5. Hertha BSC 29 13 4 12 37:35 2 43 6. 1. FC Köln 30 10 11 9 43:37 6 41 7. SC Freiburg 29 12 5 12 36:51 -15 41 8. Werder Bremen 29 11 6 12 46:49 -3 39 9. Borussia M'gladbach 29 11 6 12 37:41 -4 39 10. Eintracht Frankfurt 29 10 8 11 29:33 -4 38 11. FC Schalke 29 10 7 12 38:34 4 37 12. Bayer Leverkusen 29 10 6 13 42:44 -2 36 13. VfL Wolfsburg 29 9 6 14 30:42 -12 33 14. Hamburger SV 29 9 6 14 29:53 -24 33 15. FSV Mainz 29 9 5 15 37:47 -10 32 16. FC Augsburg 29 8 8 13 28:46 -18 32 17. FC Ingolstadt 29 8 4 17 31:50 -19 28 18. SV Darmstadt 29 5 3 21 21:57 -36 18 Rang Verein Spiele g u v Tore Diff Pkt. 1. RB Leipzig 15 12 1 2 31:11 20 37 2. Bayern München 14 11 3 0 48:6 42 36 3. Borussia Dortmund 14 11 3 0 35:8 27 36 4. 1899 Hoffenheim 15 10 5 0 34:14 20 35 5. Hertha BSC 14 11 1 2 24:9 15 34 6. FC Schalke 15 8 3 4 27:13 14 27 7. 1. FC Köln 15 7 6 2 23:14 9 27 8. SC Freiburg 14 8 1 5 18:22 -4 25 9. Borussia M'gladbach 14 7 3 4 21:12 9 24 10. Eintracht Frankfurt 14 6 6 2 19:13 6 24 11. Hamburger SV 14 7 3 4 18:22 -4 24 12. Werder Bremen 15 7 1 7 23:19 4 22 13. FSV Mainz 15 6 4 5 25:22 3 22 14. Bayer Leverkusen 15 5 5 5 24:22 2 20 15. SV Darmstadt 15 5 3 7 15:23 -8 18 16. VfL Wolfsburg 15 5 2 8 14:18 -4 17 17. FC Augsburg 15 4 5 6 17:24 -7 17 18. FC Ingolstadt 14 4 3 7 17:24 -7 15 Rang Verein Spiele g u v Tore Diff Pkt. 1. Bayern München 15 10 3 2 23:9 14 33 2. RB Leipzig 14 7 3 4 24:19 5 24 3. 1899 Hoffenheim 15 4 8 3 23:18 5 20 4. Borussia Dortmund 15 4 5 6 27:25 2 17 5. Werder Bremen 14 4 5 5 23:30 -7 17 6. Bayer Leverkusen 14 5 1 8 18:22 -4 16 7. VfL Wolfsburg 14 4 4 6 16:24 -8 16 8. SC Freiburg 15 4 4 7 18:29 -11 16 9. FC Augsburg 14 4 3 7 11:22 -11 15 10. Borussia M'gladbach 15 4 3 8 16:29 -13 15 11. 1. FC Köln 15 3 5 7 20:23 -3 14 12. Eintracht Frankfurt 15 4 2 9 10:20 -10 14 13. FC Ingolstadt 15 4 1 10 14:26 -12 13 14. FC Schalke 14 2 4 8 11:21 -10 10 15. FSV Mainz 14 3 1 10 12:25 -13 10 16. Hertha BSC 15 2 3 10 13:26 -13 9 17. Hamburger SV 15 2 3 10 11:31 -20 9 18. SV Darmstadt 14 0 0 14 6:34 -28 0

Quelle: n-tv.de