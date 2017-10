Sport

Debakel gegen Tottenham: Der FC Liverpool versinkt im Chaos

Das Aufeinandertreffen von Tottenham und Liverpool verspricht Fußball auf Spitzenniveau. Doch dank einer desaströsen Abwehrleistung ist die Partei früh zugunsten der Londoner entschieden. Andernorts führt Mesut Özil den FC Arsenal zum Sieg.

Trainer Jürgen Klopp hat mit dem FC Liverpool in der englischen Premier League die zweite Saisonpleite kassiert. Die Reds gingen am 9. Spieltag 1:4 (1:3) bei Vizemeister Tottenham Hotspur unter und rutschten auf Tabellenplatz neun ab. Schon die erste Niederlage war beim 0:5 bei Manchester City Anfang September deftig ausgefallen.

Vor 80.827 Zuschauern in Wembley war Spurs-Starstürmer Harry Kane (4./56.) doppelt erfolgreich und übernahm mit acht Saisontreffern die Führung in der Torschützenliste. Zudem waren der Ex-Leverkusener Heung-Min Son (12.) und Dele Alli (45.) für Tottenham erfolgreich, für Liverpool traf der Ägypter Mohamed Salah (24.) zum 1:2.

In Liverpool hatte ein starker Mesut Özil zuvor den FC Arsenal zu einem 5:2 (1:1)-Sieg beim FC Everton geführt. Der Nationalspieler sorgte mit seinem ersten Saisontor in der 53. Minute per Kopf für das 2:1 und bereitete den dritten Treffer durch Alexandre Lacazette (74.) vor. Nacho Monreal (40.), Aaron Ramsey (90.) und Alexis Sanchez (90.+5) schossen die weiteren Gunners-Tore. Wayne Rooney (12.) und Oumar Niasse (90.+3) waren für die Gastgeber erfolgreich. Everton-Profi Idrissa Gueye sah die Gelb-Rote Karte (68.).

Arsenal kletterte durch den Sieg auf Rang fünf. Everton-Trainer Ronald Koeman muss nach dem Absturz auf Platz 18 um seinen Job zittern. Während Per Mertesacker durchspielte, wurde Özil nach 83 Minuten ausgewechselt. Um den früheren Bundesliga-Profi gab es zuletzt Spekulationen, er wolle den FC Arsenal spätestens im kommenden Sommer in Richtung Manchester United verlassen. Auf Twitter schrieb er: "Ignoriere die Unruhe, bleib fokussiert."

Quelle: n-tv.de