Spielfreude schlägt naiven Mut: Der neue FC Bayern dominiert Leverkusen

Von Tobias Nordmann, München

Spielstark, zielstrebig und bissig sendet Fußballmeister FC Bayern zum Saisonstart das Signal an die Liga: Macht's euch auf den Boreout gefasst. Daran können weder starke Leverkusener noch eine zwischenzeitliche Unwetterhölle über München etwas ändern.

Asien-Desaster, Audi-Cup-Debakel – ach, komm. Vorbereitung ist Vorbereitung. Und so dümmlich der FC Bayern da phasenweise auch durchgeeiert ist, so meisterlich präsentierten sich die Münchener zum Auftakt der 55. Bundesliga-Saison in der mit 75.000 Zuschauern ausverkauften Münchner Arena. Spielstark, variabel, bissig und konzentriert sendete der Titelverteidiger in der Fröttmanniger Unwetterhölle ein Signal an die Liga-Konkurrenz: "Träumt's weiter vom Titel. Mia san mia – e basta!"

Die erste sanfte Watsch'n auf dem Weg zur sechsten Meisterschaft verteilte das Team von Coach Carlo Ancelotti an ein mutiges, aber teilweise slapstickendes Bayer Leverkusen. Mit 3:1 (2:0) beruhigte der FCB dank Toren der Neuzugänge Niklas Süle (9.), Corentin Tolisso (19.) und Robert Lewandowski (52./FE) sowie dem strammen Gegentreffer von Admir Mehmedi (65.) die eigene Seele und verhagelte das Liga-Debüt von Leverkusens Coach Heiko Herrlich.

Weiter ungeschlagen zum Auftakt

Es war ein Abend der schönen und schmeichelnden Statistik für die Bayern. Zum zehnten Mal durften sie als amtierender Deutscher Meister an einem Freitagabend die Saison offiziell eröffnen. Und zum zehnten Mal blieben sie dabei ohne Niederlage. Den kleinen Makel aus dem Jahr 2008, als sie, Obacht, gegen den Hamburger SV nur 2:2 spielten, lächeln sie in Fröttmaning gerne weg.

Können sie freilich auch, wirkt ja schließlich wie aus einer anderen, unglaublichen Zeit. Die hat offenbar auch Thomas Müller hinter sich gelassen. Nach einem Jahr, in dem er bald im Wochentakt niedergeschrieben wurde, gehört der Weltmeister zu den Gewinnern der Bayern-Vorbereitung, durfte seine Mannschaft gegen Bayer als Kapitän aufs Feld führen. Machte das zum fünften Mal – und blieb zum fünften Mal ungeschlagen.

Im von Coach Carlo Ancelotti verordneten 4-3-3-System wuselte sich Müller durch alle Positionen in der vordersten Reihe. Und auch wenn er nicht an den Toren beteiligt war, führte er sein Team mit Energie und großer Leidenschaft, ehe er in der 60. Minute unter Ovationen gegen Arjen Robben ausgetauscht wurde - mit demonstrativ zur Schau gestelltem Handschlag von Ancelotti, der ihm in vergangenen Saison phasenweise gründlich den Spaß am Rummüllern genommen hatte.

Neue Saison, neue Spielfreude

Zum Auftakt nun aber war die Freude wieder da. Wie bei fast allen Bayern. Nach einem ersten zünftigen Warnschuss von Tolisso (5.), legte Bayers Abräumer Dominik Kohr den launigen Franck Ribéry. Freistoß Sebastian Rudy, Tor Niklas Süle. Ein bisschen zu früh für die musikalische Abteilung in der Arena, die den Torsong deutlich verspätet einspielte. Ein Detail – jo, mei.

Besser klappte die Abstimmung zwischen Abschluss und Abfeiern in Minute 19. Wieder ein Standard für die Bayern, diesmal landete der Ball über den Umweg Arturo Vidal bei Tolisso, der hielt das Köpfchen hin, 2:0. Leverkusen lag nun deutlich zurück und wussten eigentlich gar nicht so genau warum, denn schlecht im Spiel waren sie nicht. Über ganz schnelle, sehenswerte Kombinationen gab's richtig gute Gelegenheiten. In Minute elf zum Beispiel, als Karim Bellarabi zum ersten Mal Mehmedi schickte. Der stellte Ulreich vor eine schwierige, aber lösbare Aufgabe.

Ulreich rettet Bayerns Wackelabwehr

Nicht ganz so gut wie der glänzende Vertreter von Manuel Neuer machte sich die Abwehr der Bayern. Mit dem schnellen Spiel in die Tiefe der Herrlich-Elf hatten die Münchener um Mats Hummels, Süle und vor alle David Alaba immer wieder Probleme. Weil aber die eigene Sturmreihe ebenfalls gefällig und schnell kombinierte, durch ein spektakuläres Passspiel in Minute 24 beinahe auf 3:0 durch Tolisso (an den Pfosten) stellte, trauerte sich Leverkusen zu selten, mutig nach vorne – bis zum wegen des Unwetters um zehn Minuten verlegten Seitenwechsels.

Positiv gefrustet, wildwillig und mit dem von München umworbenen Julian Brandt ging's in Eiltempo und Akkord Richtung Ulreich-Gehäuse, belohnt wurden sie aber erst nach 65 Minuten, als Mehmedi mit aller Wut den Ball aus 14 Metern in den Winkel hämmerte. Dass das Tor aber mehr Ergebnisschmuck als Bayern-Angstmacher bedeutete, lag an zwei Dingen: Zum einen am 13 Minuten zuvor verwandelten Foulelfmeter von Lewandowski und an der fürchterlichen Harmlosigkeit im eigenen Spiel. Denn weder Bellarabi, noch Brandt und auch nicht Kohr konnten beste Möglichkeiten nicht nutzen.

Die Bayern fanden ebenfalls Gefallen an der Fahrlässigkeit, spielten zwar weiter schnell, aber herrlich uneffektiv. Lewandowski und Arjen Robben ließen weitere gute Chancen aus. Dem Abend der schönen Statistik schadete das nicht.

Vor ziemlich genau zehn Jahren, am 11. August 2007, trafen im ersten Bundesliga-Spiel von Franck Ribéry zuletzt zwei Neuzugänge für den FC Bayern. Der Franzose war nicht dabei, wohl aber Luca Toni und Miro Klose. Die Münchener wurden Meister, mit zehn Punkten Vorsprung auf, nochmal Obacht, Bremen, dahinter landeten Schalke und der HSV. Dieses Deja-vu würden sie sicher gerne mitnehmen. Wenn interessiert da noch Asien-Desaster oder Audi-Cup-Debakel.

