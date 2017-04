Sport

Fünf ist Trümpf: Die absurde Dominanz des FC Bayern

Ein Kommentar von Stefan Giannakoulis

Konkurrenz? Welche Konkurrenz? Wieder gewinnt der FC Bayern souverän die Fußballmeisterschaft. Auch wenn sie etwas stillos feiern: Im kommenden Jahr wird es genauso sein. Doch nicht nur Uli Hoeneß ist unzufrieden.

Das Schlimme am Meistertitel des FC Bayern ist nicht, dass die Fußball-Bundesliga nun auch offiziell im fünften Jahr hintereinander langweilig ist. Das Schlimme dran ist auch nicht, dass es im sechsten Jahr wieder so sein wird. Das Schlimmste ist, dass Männer wie Carlo Ancelotti sich in ein rotes T-Shirt zwängen müssen - über das weiße Hemd, über die Krawatte und unter das schwarze Jackett. Ein bisschen mehr Stil hätten die Münchner ihrem Trainer doch gönnen können, auch wenn's nur das Stadion am Mittellandkanal in Wolfsburg war, wo sie am frühen Samstagabend erst kanterten und dann feierten.

Ancelotti nahm auch das mit der ihm eigenen Gelassenheit hin. Für ihn ist es in seinem ersten Jahr in Deutschland die erste Meisterschaft - was bei 17 anderen Klubs der Liga als großer Erfolg gewertet worden wäre. Aber er trainiert nun einmal den FC Bayern. Wie hatte es Präsident Uli Hoeneß vor diesem 31. Spieltag im Interview mit der "Abendzeitung" so schön gesagt: "Auf die Dauer ist ein Titel schon ein bisschen wenig für uns." Diese Einschätzung dürfte er in München nicht exklusiv haben. Da ist er wieder, der Fluch des Erfolgs. Nur Meister zu werden, das reicht ihnen schon lange nicht mehr. Wie auch, bei dieser fast schon absurden Dominanz des Branchenprimus.

Wenn Karl-Heinz Rummenigge, der Vorstandschef der FC Bayern München AG, der sich nach dem 4:0 auf der Tribüne sein erstes Meisterbier gönnte, sagt, der Titel in der Liga sei der ehrlichste, dann liegt er insofern richtig, als dass den Bayern über die lange Distanz hierzulande keine Mannschaft gefährlich werden kann. Die Meisterschaft haben sie sich verdient. Nun ist der vom Abstieg bedrohte VfL Wolfsburg nicht der Maßstab, das Spiel am Samstag war ein Witz. Mario Gomez, Angreifer mit Bayern-Vergangenheit, sagte nach der Partie im Bezahlfernsehen: "Am Ende war es vom Gefühl her wie Männerfußball gegen Jugendfußball." Das ist kein Einzelfall. Auch nicht, dass die Münchner mittlerweile zehn Punkte Vorsprung auf den Tabellenzweiten haben, in diesem Jahr ist es RB Leipzig.

Ein Titel ist auf Dauer halt zu wenig

In der vergangenen Saison waren es am Ende zehn Zähler vor Borussia Dortmund, 2014/2015 zehn auf Wolfsburg. In der Spielzeit 2013/2014 lag der FC Bayern 19 Zähler vor dem BVB, 2012/2013 gar 25. Noch Fragen? In diesen fünf Jahren haben die Münchner sieben Spiele in der Bundesliga verloren - zieht man die Niederlagen ab, die sie kassierten, als sie bereits als Meister feststanden. Konkurrenz sieht anders aus. Den DFB-Pokal und am besten auch die Champions League hätten sie in diesem Jahr dennoch gerne gewonnen. Aber, auch das hat diese Saison gezeigt, in einem Spiel ist die Konkurrenz bisweilen mit Geschick und einer Portion Glück durchaus in der Lage, die Bayern zu schlagen, den Dortmundern ist das gleich zweimal gelungen: beim Heimspiel in der Liga mit 1:0 und in der vergangenen Woche im Halbfinale des DFB-Pokals.

Für die kommende Saison verheißt das in puncto Spannung dennoch wenig Gutes. Die Leipziger müssen dann erst einmal damit fertigwerden, dass sie mittwochs in der Champions League spielen, anstatt auf dem Sofa zu sitzen. Für die Hoffenheimer gilt das mutmaßlich auch. Und der Etat der hochtalentierten Mannschaft des BVB, der die Bayern im Sommer vergangenen Jahres mit Mats Hummels den Kapitän wegkauften, beträgt immer noch nur knapp die Hälfte dessen, was der alte, neue und zukünftige Meister investieren kann. Der Rest der Liga ist, je nach Interpretation, gleich gut oder gleich schlecht. Und die Bayern werden sich wieder darauf konzentrieren, nach 2013, dem grandiosen Triple-Jahr unter Jupp Heynckes, wieder international zu reüssieren. Ein Titel ist auf Dauer halt zu wenig.

Auf den roten T-Shirts, die die Bayern nach dem Schlusspfiff in Wolfsburg auspackten und anzogen, war übrigens eine weiße Hand zu sehen. Die fünf Finger symbolisierten, Sie kommen nicht drauf, die fünf Meistertitel, die der FC Bayern in den vergangenen fünf Jahren gewonnen hat. Die Hand erinnerte an die Kampagne der Deutschen Bundespost, die 1993 mit einem entfernt ähnlichen Logo für die damals neuen, fünfstelligen Postleitzahlen warb. "Fünf ist Trümpf", lautete der Slogan. 1993 hieß der deutsche Fußballmeister übrigens Werder Bremen. Wir sind schon sehr gespannt, was sich die Bayern im nächsten Jahr einfallen lassen.

1. Bundesliga 1. Spieltag 2. Spieltag 3. Spieltag 4. Spieltag 5. Spieltag 6. Spieltag 7. Spieltag 8. Spieltag 9. Spieltag 10. Spieltag 11. Spieltag 12. Spieltag 13. Spieltag 14. Spieltag 15. Spieltag 16. Spieltag 17. Spieltag 18. Spieltag 19. Spieltag 20. Spieltag 21. Spieltag 22. Spieltag 23. Spieltag 24. Spieltag 25. Spieltag 26. Spieltag 27. Spieltag 28. Spieltag 29. Spieltag 30. Spieltag 31. Spieltag 32. Spieltag 33. Spieltag 34. Spieltag Fr., 28. Apr. 20:30 Uhr Bayer Leverkusen 1:4 (0:3) FC Schalke Spielbericht Sa., 29. Apr. 15:30 Uhr FSV Mainz 1:2 (0:1) Borussia M'gladbach Spielbericht Borussia Dortmund 0:0 (0:0) 1. FC Köln Spielbericht RB Leipzig 0:0 (0:0) FC Ingolstadt Spielbericht SV Darmstadt 3:0 (2:0) SC Freiburg Spielbericht Werder Bremen 2:0 (2:0) Hertha BSC Spielbericht Sa., 29. Apr. 18:30 Uhr VfL Wolfsburg 0:6 (0:3) Bayern München Spielbericht So., 30. Apr. 15:30 Uhr FC Augsburg -:- Hamburger SV So., 30. Apr. 17:30 Uhr 1899 Hoffenheim -:- Eintracht Frankfurt « zurück vorwärts » Tabelle

Heimtabelle

Auswärtstabelle Rang Verein Spiele g u v Tore Diff Pkt. 1. Bayern München 31 22 7 2 79:17 62 73 2. RB Leipzig 31 19 6 6 56:31 25 63 3. Borussia Dortmund 31 16 9 6 65:35 30 57 4. 1899 Hoffenheim 30 14 13 3 57:32 25 55 5. Hertha BSC 31 14 4 13 38:37 1 46 6. Werder Bremen 31 13 6 12 52:51 1 45 7. SC Freiburg 31 13 5 13 38:55 -17 44 8. 1. FC Köln 31 10 12 9 43:37 6 42 9. Borussia M'gladbach 31 12 6 13 41:45 -4 42 10. FC Schalke 31 11 8 12 43:36 7 41 11. Eintracht Frankfurt 30 11 8 11 32:34 -2 41 12. Bayer Leverkusen 31 10 6 15 44:50 -6 36 13. FSV Mainz 31 9 6 16 40:51 -11 33 14. VfL Wolfsburg 31 9 6 16 30:49 -19 33 15. Hamburger SV 30 9 6 15 30:55 -25 33 16. FC Augsburg 30 8 8 14 29:49 -20 32 17. FC Ingolstadt 31 8 5 18 33:54 -21 29 18. SV Darmstadt 31 7 3 21 26:58 -32 24 Rang Verein Spiele g u v Tore Diff Pkt. 1. RB Leipzig 16 12 2 2 31:11 20 38 2. Bayern München 15 11 4 0 50:8 42 37 3. Borussia Dortmund 15 11 4 0 35:8 27 37 4. Hertha BSC 15 12 1 2 25:9 16 37 5. 1899 Hoffenheim 15 10 5 0 34:14 20 35 6. FC Schalke 16 8 4 4 28:14 14 28 7. SC Freiburg 15 9 1 5 20:23 -3 28 8. 1. FC Köln 15 7 6 2 23:14 9 27 9. Eintracht Frankfurt 15 7 6 2 22:14 8 27 10. Werder Bremen 16 8 1 7 25:19 6 25 11. Borussia M'gladbach 15 7 3 5 23:15 8 24 12. Hamburger SV 15 7 3 5 19:24 -5 24 13. FSV Mainz 16 6 4 6 26:24 2 22 14. SV Darmstadt 16 6 3 7 18:23 -5 21 15. Bayer Leverkusen 16 5 5 6 25:26 -1 20 16. FC Augsburg 15 4 5 6 17:24 -7 17 17. VfL Wolfsburg 16 5 2 9 14:24 -10 17 18. FC Ingolstadt 15 4 3 8 19:28 -9 15 Rang Verein Spiele g u v Tore Diff Pkt. 1. Bayern München 16 11 3 2 29:9 20 36 2. RB Leipzig 15 7 4 4 25:20 5 25 3. 1899 Hoffenheim 15 4 8 3 23:18 5 20 4. Borussia Dortmund 16 5 5 6 30:27 3 20 5. Werder Bremen 15 5 5 5 27:32 -5 20 6. Borussia M'gladbach 16 5 3 8 18:30 -12 18 7. Bayer Leverkusen 15 5 1 9 19:24 -5 16 8. VfL Wolfsburg 15 4 4 7 16:25 -9 16 9. SC Freiburg 16 4 4 8 18:32 -14 16 10. 1. FC Köln 16 3 6 7 20:23 -3 15 11. FC Augsburg 15 4 3 8 12:25 -13 15 12. Eintracht Frankfurt 15 4 2 9 10:20 -10 14 13. FC Ingolstadt 16 4 2 10 14:26 -12 14 14. FC Schalke 15 3 4 8 15:22 -7 13 15. FSV Mainz 15 3 2 10 14:27 -13 11 16. Hertha BSC 16 2 3 11 13:28 -15 9 17. Hamburger SV 15 2 3 10 11:31 -20 9 18. SV Darmstadt 15 1 0 14 8:35 -27 3

Quelle: n-tv.de