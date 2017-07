Sport

Mitfavorit schlägt Geheimfavorit: England nimmt Kurs auf EM-Viertelfinale

Als WM-Dritter haben die Engländerinnen in der EM-Gruppe D die Favoritenrolle inne. In den ersten beiden Gruppenspielen kann das Team von der Insel diese bestätigen. Auch die vom Titel träumenden Spanierinnen haben das Nachsehen.

Mitfavorit England hat das Topduell gegen Spanien gewonnen und kann bei der Fußball-Europameisterschaft der Frauen in den Niederlanden für das Viertelfinale planen. Der WM-Dritte England setzte sich am zweiten Spieltag der Gruppe D dank der Treffer von Francesca Kirby (2. Minute) und Jodie Taylor (84.) in Breda mit 2:0 (1:0) durch.

Die Spanierinnen, die bei der EM als Geheimfavorit gelten, hatten zwar wesentlich mehr Ballbesitz, waren vor dem Tor aber zu abschlussschwach. Die Engländerinnen führen vor dem Abschluss der Vorrunde mit sechs Punkten die Tabelle vor Spanien und Portugal (beide 3 Zähler) und Schottland (0) an.

Zuvor hatte Portugal mit einem 2:1 (1:0)-Sieg gegen Schottland seine Viertelfinal-Chance gewahrt. Carolina Mendes (27.) und die für Bayer Leverkusen spielende Ana Leite (72.) machten den ersten Sieg für Portugal bei einer Frauen-EM perfekt. Erin Cuthbert (68.) hatte zwischenzeitlich den 1:1-Ausgleich für Schottland markiert.

Am letzten Gruppenspieltag trifft Portugal auf England. Schottland spielt gegen Spanien.

Quelle: n-tv.de