BGH weist Revision zurück: Fan muss dem 1. FC Köln 20.000 Euro zahlen

Weil ein Anhänger im Stadion einen Knallkörper wirft, muss der 1. FC Köln viel Geld an den Deutschen Fußball-Bund zahlen. Das will der Bundesligist von dem Mann zurück. Der Bundesgerichtshof urteilt nun: Das ist in Ordnung - aber nicht so viel wie gefordert.

Ein betrunkener Fußballfan, der einen Knallkörper in eine Zuschauermenge geworfen hat, muss dem 1. FC Köln 20.340 Euro Schadenersatz zahlen. Das entschied der Bundesgerichtshof und wies damit die Revision des Fußball-Bundesligisten gegen ein Urteil des Oberlandesgerichts Köln zurück. Der Verein wollte eine höhere Summe erstreiten und hatte 30.000 Euro gefordert.

Hintergrund ist eine vom DFB-Sportgericht verhängte Verbandsstrafe von 60.000 Euro gegen die Kölner, die mehrere von dem Fall unabhängige andere Vorfälle einschließt. Der betrunkene Mann hatte im Februar 2014 im Zweitligaspiel gegen den SC Paderborn 07 vom Oberrang der Tribüne einen Knallkörper, der unter das Sprengstoffgesetz fällt, auf Zuschauer geworfen und dabei mehrere Menschen verletzt. Der Fall hatte den BGH bereits einmal beschäftigt. Er hatte im September 2016 ein erstes Urteil des OLG Köln, das die Schadenersatzklage abgewiesen hatte, aufgehoben und an das Berufungsgericht zurückverwiesen.

Mehr zum Thema 22.09.16 BGH stellt Schadensersatzpflicht fest Krawallmacher haften für Klubstrafen

Der 1. FC Köln hatte seine Forderung mit der Einzelstrafe für den Knallkörperwurf von 40.000 Euro begründet. Der BGH-Senat wies das zurück, da diese Summe wegen der Gesamtstrafe nicht fällig wurde. Denn aus den Einzelstrafen von 118.000 Euro sei eine Gesamtstrafe von 60.000 Euro gebildet worden.

Das Oberlandesgericht hatte für sein Urteil den Anteil des Knallkörperwerfers daran errechnet. "Der Schaden entstand erst mit der Gesamtstrafe", sagte der Vorsitzende Richter des BGH nun zur Begründung. Die Berechnungsmethode des OLG sei nicht zu beanstanden.

Quelle: n-tv.de