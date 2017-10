Sport

Paderborn wirft Bochum aus Pokal: Gladbach knackt Fortuna-Fluch, S04 cool

Keine Pokalsensation, keine Verlängerung, aber trotzdem Spannung: Denn bevor Gladbachs Pokalfluch gegen Düsseldorf endet, muss der Erstligist mächtig schwitzen. Das gilt auch für Leverkusen, aber nicht für Schalke. Zweitligist Bochum wird von Drittligist Paderborn düpiert.

Fortuna Düsseldorf - Bor. Mönchengladbach 0:1 (0:0)

Bundesligist Borussia Mönchengladbach hat seinen Pokalfluch gegen Fortuna Düsseldorf besiegt und durch einen schmeichelhaften 1:0 (0:0)-Sieg beim Angstgegner zum vierten Mal in Folge das Achtelfinale im DFB-Pokal erreicht. Die Mannschaft von Trainer Dieter Hecking rehabilitierte sich durch den hart erkämpften Erfolg beim Zweitliga-Spitzenreiter zumindest etwas für die herbe 1:5-Heimpleite in der Liga am vergangenen Samstag gegen Bayer Leverkusen.

Thorgan Hazard besiegelte in der 52. Minute den Sieg des Bundesligisten, der zuvor alle seine drei Pokalfights gegen den rheinischen Rivalen verloren und seit 27 Jahren kein Pflichtspiel mehr in der NRW-Landeshauptstadt gewonnen hatte. Fortuna vergab in der 73. Minute vor 52.500 Zuschauern die große Chance zum Ausgleich, als Niko Gießelmann mit einem schwach geschossenen Foulelfmeter am Pfosten scheiterte.

Bayer Leverkusen - Union Berlin 4:1 (1:0)

Mit Mühe hat Bayer Leverkusen die Pokalhrde Union Berlin gemeistert und steht im Achtelfinale: Drei Tage nach dem 5:1-Kantersieg in Mönchengladbach siegte der Bundesligist gegen den Zweitliga-Tabellenvierten aus der Hauptstadt mit 4:1 (1:0). Vor allem in der zweiten Halbzeit musste Bayer aber starke Gegenwehr der Berliner brechen. Nationalspieler Julian Brandt (36.), der Argentinier Lucas Alario (58.), Wendell (89.) mit einem unberechtigten Foulelfmeter und Charles Aranguiz (90.+2) erzielten die Tore für den in der Höhe schmeichelhaften Sieg der Werkself. Dennis Daube (46.) hatte zwischenzeitlich zum 1:1 ausgeglichen. In der 67. Minute setzte der Berliner Damir Kreilach beim Stand von 1:2 zudem einen Freistoß an die Leverkusener Latte.

SV Wehen Wiesbaden - FC Schalke 1:3 (0:2)

Auch ohne den geschonten Erfolgsgaranten Leon Goretzka hat sich Schalke 04 keine Blöße gegeben und ist souverän ins Achtelfinale des DFB-Pokals eingezogen. Der Tabellenfünfte der Fußball-Bundesliga siegte glanzlos, aber verdient mit 3:1 (2:0) beim Drittligisten SV Wehen Wiesbaden.

Vor 11.373 Zuschauern in der erstmals seit über acht Jahren ausverkauften Arena stellten Franco Di Santo mit seinem ersten Tor seit mehr als einem Jahr (36.) und Guido Burgstaller (40.) die Weichen für den Favoriten mit einem Doppelschlag auf Sieg. Dem Wehener Alf Mintzel (54.) unterlief nach dem Wechsel zu allen Überfluss noch ein Eigentor. Der eingewechselte David Blacha (75.) erzielte den Endstand.

SC Paderborn - VfL Bochum 2:0 (1:0)

Fußball-Zweitligist VfL Bochum stolpert weiter durch die Saison und ist in der zweiten Runde des DFB-Pokals am SC Paderborn gescheitert. Beim Tabellenführer der 3. Liga unterlag die Mannschaft von Interimstrainer Jens Rasiejewski 0:2 (0:1). Topscorer Sven Michel (7.) und Massih Wassey (85.) sorgten in einer sehenswerten Partie für den verdienten Paderborner Sieg.

Der SCP steht nach 13 Jahren erstmals wieder im Pokal-Achtelfinale. Damit muss der VfL nach der Entlassung von Trainer Ismail Atalan und dem Ärger um die Suspendierung des ehemaligen Kapitäns Felix Bastians, der in der 68. Minute einen Handelfmeter neben das Tor schoss, den nächsten Rückschlag hinnehmen. Zwei Minuten nach Bastians' Missgeschick sah Bochums Jan Gyamerah die Gelb-Rote Karte. Der SCP gewann damit auch das achte Heimspiel der Saison. In der ersten Runde hatten die Gastgeber den Zweitligisten FC St. Pauli (2:1) ausgeschaltet.

Quelle: n-tv.de