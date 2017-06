Sport

Zum Nationalspieler gereift: Gnabry verabschiedet sich von Werder

Sein Jahr bei Fußball-Bundesligist Werder Bremen nutzt Serge Gnabry offenbar als Karrieresprungbrett. Der Nationalspieler kündigt nun seinen Abschied an. Unklar ist, wohin es ihn zieht. Ein Verbleib in der Bundesliga gilt aber als wahrscheinlich.

Shootingstar Serge Gnabry verlässt Werder Bremen. Der 21 Jahre alte Nationalspieler macht von seiner Ausstiegsklausel Gebrauch und teilte dies seinem Klub mit. Das Ziel des Offensivspielers, der erst im vergangenen Sommer vom FC Arsenal an die Weser gewechselt war, ist noch nicht bekannt. Zuletzt war er mit Champions-League-Qualifikant 1899 Hoffenheim in Verbindung gebracht worden.

"Serge hat uns mitgeteilt, dass er nach seinem ersten Jahr bei Werder, das für ihn sehr gut gelaufen ist, gerne den nächsten Schritt in seiner Karriere machen möchte", sagte Werder-Sportchef Frank Baumann. Auch Trainer Alexander Nouri bedauert den Wechsel: "Natürlich ist es schade, dass uns mit Serge ein absoluter Leistungsträger verlässt, der eine außerordentlich positive Entwicklung genommen und der Mannschaft mit starken Leistungen enorm geholfen hat."

Gnabry selbst betonte, dass Werder ein "wirklich besonderer Verein" sei, der seine "Vorstellungen und Erwartungen übertroffen" habe, schrieb er bei Facebook: "Mein Weg geht aber woanders weiter. Dazu sage ich zu einem anderen Zeitpunkt mehr."

Während seiner Zeit bei Werder Bremen reifte Gnabry zum Nationalspieler. Im November 2016 kam er gegen San Marino erstmals zum Einsatz - und schoss beim 8:0 direkt zwei Tore. Für die Grün-Weißen erzielte Gnabry in der vergangenen Saison in 27 Spielen elf Tore. Bevor der Rechtsfuß die Vorbereitung bei seinem neuen Klub aufnimmt, spielt er mit der deutschen U21 die EM in Polen vom 16. bis 30. Juni.

Quelle: n-tv.de