Sport

Blamage gegen Darmstadt: HSV verzweifelt an Kopfproblem und zittert

Statt Darmstadt in die 2. Liga zu schicken, rutscht der Hamburger SV gegen das Liga-Schlusslicht wieder mitten rein in den Abstiegskampf. Während die "Lilien" im "Alles oder nichts"-Spiel aufblühen, lähmt den HSV die Situation. Jetzt wird wieder gezittert.

Markus Gisdol hatte den Grund für die Blamage schnell ausgemacht. "Es ist der Kopf, nichts anderes", sagte der Trainer des Hamburger SV nach der mehr als dürftigen Vorstellung gegen den Tabellenletzten Darmstadt 98. Sein Team agierte "ein bisschen wie gelähmt", "überhastet und ungeduldig" in diesem "Muss-Spiel", in dem ein "Muss-Sieg" erwartet worden war. Und so wirkte der HSV am Ende überfordert. "Wir hatten Schwierigkeiten, mit der Situation klarzukommen", sagte Gisdol.

In den bisherigen 14 Auswärtsspielen hatte Darmstadt nicht einen Punkt geholt, doch ausgerechnet der zuletzt so heimstarke HSV lud die Hessen gleich zu einem "Dreier" ein. Viel zu zurückhaltend für ein Kellerduell präsentierten sich Lewis Holtby, Bobby Wood und Co. - und so sorgten Aytac Sulu (51.) und Felix Platte (53.) bei einem Eigentor von Fabian Holland (90.+3) für die peinliche 1:2 (0:0)-Pleite des HSV. Damit ist die Abstiegsangst mit voller Wucht an die Elbe zurückgekehrt.

"Es geht bis zum letzten Spieltag, da bin ich ganz sicher. Das wird für alle Mannschaften noch ganz heiß", sagte Gisdol, der sich mit dem HSV plötzlich wieder auf Rang 15 wiederfindet, mit nur einem Zähler Vorsprung auf Augsburg auf dem Relegationsrang. Vor dem direkten Duell nächste Woche beim FCA ist Gisdol im Saisonendspurt jetzt als Psychologe gefragt. Er wolle viele "Gespräche" führen, die Niederlage schnell analysieren und dann nach vorne blicken. "Wir sind nach wie vor in der Situation, in der wir alles in der eigenen Hand haben", sagte Gisdol und versuchte, seinem verunsicherten Team für den Klassenkampf wieder Mut zu machen.

HSV ohne Ideen und Esprit

Dem HSV fehlten die nötige Spritzigkeit und Ideen, um die Defensive der Lilien zu knacken und auch ein Stück weit wohl der unbedingte Wille zum Sieg. Hinterher war im Volkspark wieder eine allgemeine Verunsicherung zu spüren, die Fans pfiffen nur kurz - danach herrschte gespenstische Ruhe.

"Ich werde jetzt nicht auf uns drauf hauen, aber auch nichts schönreden", sagte Holtby, der sich die erste Heimniederlage nach über fünf Monaten auch nicht richtig erklären konnte: "Wir bleiben jetzt ruhig. Alles andere bringt uns doch gar nichts." Aaron Hunt versicherte, den so gut wie abgestiegenen Tabellenletzten auf keinen Fall unterschätzt zu haben: "Dafür ist die Situation viel zu prekär."

Erinnerungen an den HSV-Absturz

Im Umfeld des HSV erinnert man sich mit Grauen an den Absturz des VfB Stuttgart in der Vorsaison, als die Schwaben sich schon gerettet fühlten und nach einem Leistungseinbruch dann doch in die 2. Liga mussten. Auch der HSV schien zuletzt auf einem guten Weg, gewann immerhin gegen Teams wie Hoffenheim, Köln oder Mönchengladbach. Die Vorstellung gegen Darmstadt gibt allerdings Anlass zur Sorge. "Wir haben viele falsche Entscheidungen getroffen, insgesamt war es keine gute Leistung", sagte Gisdol, der zudem monierte, dass Schiedsrichter Sascha Stegemann seinem Team einen berechtigten Elfmeter verweigerte.

Doch der ausgebliebene Pfiff in der Szene mit Gideon Jung (28.) war ebenso wenig der Grund für die Pleite wie die Spielunterbrechung direkt nach Anpfiff, als HSV-Fans Rauchbomben und Böller gezündet hatten. "Geholfen hat es uns nicht. Das muss man klar sagen. Eine Ausrede ist das aber nicht", sagte Sportchef Jens Todt.

1. Bundesliga 1. Spieltag 2. Spieltag 3. Spieltag 4. Spieltag 5. Spieltag 6. Spieltag 7. Spieltag 8. Spieltag 9. Spieltag 10. Spieltag 11. Spieltag 12. Spieltag 13. Spieltag 14. Spieltag 15. Spieltag 16. Spieltag 17. Spieltag 18. Spieltag 19. Spieltag 20. Spieltag 21. Spieltag 22. Spieltag 23. Spieltag 24. Spieltag 25. Spieltag 26. Spieltag 27. Spieltag 28. Spieltag 29. Spieltag 30. Spieltag 31. Spieltag 32. Spieltag 33. Spieltag 34. Spieltag Fr., 21. Apr. 20:30 Uhr 1. FC Köln 1:1 (0:0) 1899 Hoffenheim Spielbericht Sa., 22. Apr. 15:30 Uhr Eintracht Frankfurt 3:1 (0:1) FC Augsburg Spielbericht Bayern München 2:2 (1:2) FSV Mainz Spielbericht FC Ingolstadt 2:4 (1:1) Werder Bremen Spielbericht Hamburger SV 1:2 (0:0) SV Darmstadt Spielbericht Hertha BSC 1:0 (0:0) VfL Wolfsburg Spielbericht Sa., 22. Apr. 18:30 Uhr Borussia M'gladbach 2:3 (1:1) Borussia Dortmund Spielbericht So., 23. Apr. 15:30 Uhr SC Freiburg -:- Bayer Leverkusen So., 23. Apr. 17:30 Uhr FC Schalke -:- RB Leipzig « zurück vorwärts » Tabelle

Heimtabelle

Auswärtstabelle Rang Verein Spiele g u v Tore Diff Pkt. 1. Bayern München 30 21 7 2 73:17 56 70 2. RB Leipzig 29 19 4 6 55:30 25 61 3. Borussia Dortmund 30 16 8 6 65:35 30 56 4. 1899 Hoffenheim 30 14 13 3 57:32 25 55 5. Hertha BSC 30 14 4 12 38:35 3 46 6. Werder Bremen 30 12 6 12 50:51 -1 42 7. 1. FC Köln 30 10 11 9 43:37 6 41 8. Eintracht Frankfurt 30 11 8 11 32:34 -2 41 9. SC Freiburg 29 12 5 12 36:51 -15 41 10. Borussia M'gladbach 30 11 6 13 39:44 -5 39 11. FC Schalke 29 10 7 12 38:34 4 37 12. Bayer Leverkusen 29 10 6 13 42:44 -2 36 13. FSV Mainz 30 9 6 15 39:49 -10 33 14. VfL Wolfsburg 30 9 6 15 30:43 -13 33 15. Hamburger SV 30 9 6 15 30:55 -25 33 16. FC Augsburg 30 8 8 14 29:49 -20 32 17. FC Ingolstadt 30 8 4 18 33:54 -21 28 18. SV Darmstadt 30 6 3 21 23:58 -35 21 Rang Verein Spiele g u v Tore Diff Pkt. 1. Bayern München 15 11 4 0 50:8 42 37 2. RB Leipzig 15 12 1 2 31:11 20 37 3. Hertha BSC 15 12 1 2 25:9 16 37 4. Borussia Dortmund 14 11 3 0 35:8 27 36 5. 1899 Hoffenheim 15 10 5 0 34:14 20 35 6. FC Schalke 15 8 3 4 27:13 14 27 7. 1. FC Köln 15 7 6 2 23:14 9 27 8. Eintracht Frankfurt 15 7 6 2 22:14 8 27 9. SC Freiburg 14 8 1 5 18:22 -4 25 10. Borussia M'gladbach 15 7 3 5 23:15 8 24 11. Hamburger SV 15 7 3 5 19:24 -5 24 12. Werder Bremen 15 7 1 7 23:19 4 22 13. FSV Mainz 15 6 4 5 25:22 3 22 14. Bayer Leverkusen 15 5 5 5 24:22 2 20 15. SV Darmstadt 15 5 3 7 15:23 -8 18 16. VfL Wolfsburg 15 5 2 8 14:18 -4 17 17. FC Augsburg 15 4 5 6 17:24 -7 17 18. FC Ingolstadt 15 4 3 8 19:28 -9 15 Rang Verein Spiele g u v Tore Diff Pkt. 1. Bayern München 15 10 3 2 23:9 14 33 2. RB Leipzig 14 7 3 4 24:19 5 24 3. 1899 Hoffenheim 15 4 8 3 23:18 5 20 4. Borussia Dortmund 16 5 5 6 30:27 3 20 5. Werder Bremen 15 5 5 5 27:32 -5 20 6. Bayer Leverkusen 14 5 1 8 18:22 -4 16 7. VfL Wolfsburg 15 4 4 7 16:25 -9 16 8. SC Freiburg 15 4 4 7 18:29 -11 16 9. Borussia M'gladbach 15 4 3 8 16:29 -13 15 10. FC Augsburg 15 4 3 8 12:25 -13 15 11. 1. FC Köln 15 3 5 7 20:23 -3 14 12. Eintracht Frankfurt 15 4 2 9 10:20 -10 14 13. FC Ingolstadt 15 4 1 10 14:26 -12 13 14. FSV Mainz 15 3 2 10 14:27 -13 11 15. FC Schalke 14 2 4 8 11:21 -10 10 16. Hertha BSC 15 2 3 10 13:26 -13 9 17. Hamburger SV 15 2 3 10 11:31 -20 9 18. SV Darmstadt 15 1 0 14 8:35 -27 3

Quelle: n-tv.de