Sport

1899 schiebt sich auf CL-Platz: Hoffenheim schlägt heimstarke Berliner

Zum ersten Mal in diesem Jahr muss sich Hertha BSC zuhause geschlagen geben - und das ausgerechnet auch noch gegen einen direkten Konkurrenten im Kampf um die Champions-League-Plätze. Ein Doppelpack bringt die Entscheidung.

1899 Hoffenheim hat Hertha BSC bezwungen und sich zumindest für einen Tag Tabellenplatz drei gesichert. Mit 48 Punkten bauten die nun seit sechs Partien unbezwungenen Hoffenheimer ihren Vorsprung auf den Fünften Berlin (40) deutlich aus. Peter Pekarik hatte Hertha mit seiner Torpremiere in Führung (32. Minute) gebracht. Mit einem verwandelten Handelfmeter glich Andrej Kramaric (39.) aus, ehe Niklas Süle (76.) die klare Überlegenheit der Gäste in drei Punkte verwandelte. Kramaric legte noch seinen zweiten Treffer nach (86.).

Einen Tag nachdem die Berliner bekanntgaben, im Jahr 2025 in einer eigenen, reinen Fußball-Arena spielen zu wollen, sahen 42.401 Zuschauer im Olympiastadion einen guten Auftakt der Gäste. Die in dieser Saison erst zweimal unterlegenen Hoffenheimer zeigten schnell, dass sie nicht nach Berlin gekommen waren, um der Hertha die Initiative zu überlassen.

Herthas Führung hält nicht lange

Schon in der Startphase erarbeitete sich das Team des jungen Trainers Julian Nagelsmann einige gute Torgelegenheiten. Doch erst zögerte Jeremy Toljan zu lange, dann parierte Berlins Keeper Rune Jarstein einen Schuss von Kramaric. Und nach einem Kopfball von 1899-Verteidiger Benjamin Hübner klärte Mittelstädt. Die heimstarken Herthaner brauchten einige Zeit, um den eigenen Rhythmus zu finden. Verteidiger John Anthony Brooks hatte einen Infekt gerade noch auskuriert. Und Salomon Kalou war nach Muskelfaserriss erst in letzter Minute noch in die Startelf gerückt.

Der Ivorer hätte die Gastgeber dann auch in Führung schießen können, als er vom neu in die Anfangsformation gerückten Alexander Esswein freigespielt wurde. Doch Kalous Schuss geriet aus zehn Metern zu unpräzise, so dass Oliver Baumann abwehren konnte (17.). Besser machte es Pekarik eine Viertelstunde später. Eher zufällig kam der Defensivmann halbrechts im Strafraum an den Ball und schoss wuchtig in die rechte, untere Ecke. Es war das erste Tor des 30-Jährigen im 151. Bundesligaspiel. Lange hielt die Hertha-Führung jedoch nicht: Nach einem Handspiel von Mittelstädt im Strafraum verwandelte Kramaric den fälligen Elfmeter sicher zum 1:1.

Kurz nach der Pause sah Herthas Mittelstädt Gelb-Rot und 1899 erhöhte den Druck. Hertha hatte Glück, dass Kramaric in der 66. Minute nur die Latte und Demirbay kurz darauf den Posten traf (68.). Dann war es soweit: Süle, der schon im Hinspiel das entscheidende Tor erzielt hatte, traf mit einem harten Distanzschuss in den Winkel. Kurz vor Schluss sorgte Kramaric dann für die endgültige Entscheidung.

Bundesliga 1. Spieltag 2. Spieltag 3. Spieltag 4. Spieltag 5. Spieltag 6. Spieltag 7. Spieltag 8. Spieltag 9. Spieltag 10. Spieltag 11. Spieltag 12. Spieltag 13. Spieltag 14. Spieltag 15. Spieltag 16. Spieltag 17. Spieltag 18. Spieltag 19. Spieltag 20. Spieltag 21. Spieltag 22. Spieltag 23. Spieltag 24. Spieltag 25. Spieltag 26. Spieltag 27. Spieltag 28. Spieltag 29. Spieltag 30. Spieltag 31. Spieltag 32. Spieltag 33. Spieltag 34. Spieltag Fr., 31. Mär. 20:30 Uhr Hertha BSC 1:3 (1:1) 1899 Hoffenheim Spielbericht Sa., 01. Apr. 15:30 Uhr Bayern München -:- FC Augsburg FC Schalke -:- Borussia Dortmund Hamburger SV -:- 1. FC Köln RB Leipzig -:- SV Darmstadt SC Freiburg -:- Werder Bremen Sa., 01. Apr. 18:30 Uhr Eintracht Frankfurt -:- Borussia M'gladbach So., 02. Apr. 15:30 Uhr FC Ingolstadt -:- FSV Mainz So., 02. Apr. 17:30 Uhr Bayer Leverkusen -:- VfL Wolfsburg « zurück vorwärts » Tabelle

Heimtabelle

Auswärtstabelle Rang Verein Spiele g u v Tore Diff Pkt. 1. Bayern München 25 19 5 1 61:13 48 62 2. RB Leipzig 25 15 4 6 43:28 15 49 3. 1899 Hoffenheim 26 12 12 2 49:26 23 48 4. Borussia Dortmund 25 13 7 5 54:27 27 46 5. Hertha BSC 26 12 4 10 35:33 2 40 6. 1. FC Köln 25 9 10 6 37:29 8 37 7. Eintracht Frankfurt 25 10 6 9 26:27 -1 36 8. SC Freiburg 25 10 5 10 32:42 -10 35 9. FC Schalke 25 9 6 10 32:27 5 33 10. Borussia M'gladbach 25 9 5 11 30:34 -4 32 11. Bayer Leverkusen 25 9 4 12 37:40 -3 31 12. FSV Mainz 25 8 5 12 33:41 -8 29 13. Werder Bremen 25 8 5 12 34:44 -10 29 14. FC Augsburg 25 7 8 10 24:34 -10 29 15. VfL Wolfsburg 25 8 5 12 23:34 -11 29 16. Hamburger SV 25 7 6 12 24:46 -22 27 17. FC Ingolstadt 25 5 4 16 23:42 -19 19 18. SV Darmstadt 25 4 3 18 17:47 -30 15 Rang Verein Spiele g u v Tore Diff Pkt. 1. Hertha BSC 13 10 1 2 22:9 13 31 2. Bayern München 12 9 3 0 38:5 33 30 3. Borussia Dortmund 12 9 3 0 29:7 22 30 4. 1899 Hoffenheim 13 8 5 0 28:11 17 29 5. RB Leipzig 12 9 1 2 22:11 11 28 6. FC Schalke 13 7 2 4 22:11 11 23 7. 1. FC Köln 12 6 5 1 19:10 9 23 8. Eintracht Frankfurt 12 6 4 2 17:11 6 22 9. SC Freiburg 12 7 1 4 15:17 -2 22 10. Borussia M'gladbach 13 6 3 4 20:12 8 21 11. FSV Mainz 13 5 4 4 22:19 3 19 12. Bayer Leverkusen 13 5 3 5 21:19 2 18 13. Hamburger SV 12 5 3 4 14:20 -6 18 14. Werder Bremen 13 5 1 7 18:18 0 16 15. SV Darmstadt 13 4 3 6 13:20 -7 15 16. VfL Wolfsburg 13 4 2 7 11:17 -6 14 17. FC Augsburg 13 3 5 5 13:20 -7 14 18. FC Ingolstadt 12 2 3 7 12:21 -9 9 Rang Verein Spiele g u v Tore Diff Pkt. 1. Bayern München 13 10 2 1 23:8 15 32 2. RB Leipzig 13 6 3 4 21:17 4 21 3. 1899 Hoffenheim 13 4 7 2 21:15 6 19 4. Borussia Dortmund 13 4 4 5 25:20 5 16 5. FC Augsburg 12 4 3 5 11:14 -3 15 6. VfL Wolfsburg 12 4 3 5 12:17 -5 15 7. 1. FC Köln 13 3 5 5 18:19 -1 14 8. Eintracht Frankfurt 13 4 2 7 9:16 -7 14 9. Bayer Leverkusen 12 4 1 7 16:21 -5 13 10. SC Freiburg 13 3 4 6 17:25 -8 13 11. Werder Bremen 12 3 4 5 16:26 -10 13 12. Borussia M'gladbach 12 3 2 7 10:22 -12 11 13. FC Schalke 12 2 4 6 10:16 -6 10 14. FC Ingolstadt 13 3 1 9 11:21 -10 10 15. FSV Mainz 12 3 1 8 11:22 -11 10 16. Hertha BSC 13 2 3 8 13:24 -11 9 17. Hamburger SV 13 2 3 8 10:26 -16 9 18. SV Darmstadt 12 0 0 12 4:27 -23 0

Quelle: n-tv.de