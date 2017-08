Sport

Der Jahn bejubelt Pokalsieg: Hoffenheimer mühen sich in Erfurt

Mit der TSG Hoffenheim zieht der nächste Fußball-Bundesligist in die zweite Runde des DFB-Pokals ein. Allerdings hat die Mannschaft von Trainer Julian Nagelsmann in Erfurt mehr Mühe als erwartet. Weiter sind auch die Regensburger nach dem Sieg gegen die Lilien.

RW Erfurt - TSG Hoffenheim 0:1 (0:0)

Die TSG Hoffenheim ist mit mehr Mühe als erwartet in die zweite Runde des DFB-Pokals eingezogen, hat sich bei der Generalprobe zur Qualifikation für die Champions League aber zumindest keine Blöße gegeben. Drei Tage vor dem Hinspiel um den Einzug in die Königsklasse gegen Jürgen Klopps FC Liverpool setzten sich die Kraichgauer mit 1:0 (0:0) beim Drittligisten Rot-Weiß Erfurt durch. Für die lange Zeit äußerst harmlose Mannschaft von Coach Julian Nagelsmann traf Nadiem Amiri (55.) vor 8144 Zuschauern in Thüringens Landeshauptstadt.

Jahn Regensburg - SV Darmstadt 98 3:1 (1:1)

Jahn Regensburg hat seine Niederlagenserie im Pokal beendet. Der Aufsteiger besiegte im Zweitliga-Duell den Bundesliga-Absteiger Darmstadt 98 mit 3:1 (1:1) und zog erstmals seit 14 Jahren in die zweite Runde ein. Nach dem Rückstand durch Artur Sobiech (41.) drehten Marc Lais (45.+2, Foulelfmeter), Jonas Nietfeld (87.) und Marco Grüttner (90.+4) mit ihren Toren die Begegnung für die Mannschaft von Jahn-Trainer Achim Beierlorzer.

Arminia Bielefeld - Fortuna Düsseldorf, 1:2 (0:0)

Das Spiel befindet sich in der Verlängerung.

Quelle: n-tv.de