Trainings-Eklat bei RB Leipzig: Keita tritt Mitspieler Demme ins Krankenhaus

In der Vorbereitung von RB Leipzig auf die neue Bundesliga-Saison ist ordentlich Feuer drin. Nun eskaliert der Trainingseifer. Nach einem überharten Revanchefoul von Naby Keita an Diego Demme wird die Übungseinheit vorzeitig abgebrochen.

Turbulenzen im Trainingslager: Fußball-Bundesligist RB Leipzig bangt nach einem eskalierten Zweikampf im Vormittungstraining um Diego Demme. Der Mittelfeldspieler wurde nach einem überharten Foul von Mitspieler Naby Keita wegen einer möglichen Knieverletzung in ein Innsbrucker Krankenhaus gebracht und dort untersucht.

Nach Angaben des Fußball-Bundesligisten fühlte sich der 25-Jährige aber gut. Demme war beim Training am Morgen nach einem Foul von Keita schreiend auf dem Rasen im Seefelder Vorbereitungscamp liegen geblieben und wurde anschließend lange behandelt. Mit einer Bandage am rechten Knie und gestützt von zwei Betreuern verließ Demme schließlich den Platz.

Nach ersten Untersuchungen gab der Verein Entwarnung. Via Twitter teilte der Klub mit: "Band und Meniskus sind nicht beschädigt." Demnach habe sich Demme lediglich eine Knieprellung zugezogen.

Die Einheit im österreichischen Dauerregen wurde nach Keitas Attacke vorzeitig beendet. Die Mannschaft kehrte daraufhin ins Teamhotel zurück, für den Nachmittag war keine weitere Einheit vorgesehen. Das Foul hatte sich ereignet, nachdem Demme zuvor robust gegen Keita gegrätscht hatte - wofür sich dieser umgehend revanchierte.

Fast alle fit

Abseits des Eklats gab es gute Nachrichten im Trainingslager. Einen Tag vor dem Testspiel gegen den türkischen Pokalsieger Konyaspor fehlte im Training vor Demmes Ausfall einzig Abwehrroutinier Marvin Compper wegen Unterschenkelproblemen.

Die Leipziger bereiten sich noch bis Freitag in Tirol auf die kommenden Saison vor, in der sie erstmals in der Champions League antreten werden. Demme hatte sich zu seinem Vorbereitungsstart mit dem Tabellenzweiten der vergangenen Saison wieder fit zurück gemeldet. Der Mittelfeldantreiber hatte wegen Rückenbeschwerden einen möglichen Einsatz in der deutschen Nationalmannschaft beim Confed Cup in Russland absagen müssen.

Quelle: n-tv.de