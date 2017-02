Sport

Nach Ranieris Entlassung: Leicester schlägt Klopps Liverpooler

Im ersten Spiel nach Entlassung von Meistertrainer Claudio Ranieri hat Leicester City in der englischen Premier League den Befreiungsschlag gelandet. Das Team bezwang den von Jürgen Klopp betreuten FC Liverpool am Montag hochverdient mit 3:1 (2:0) und machte in der Tabelle mit nun 24 Punkten einen Sprung auf Platz 15. Liverpool entfernt sich mit weiter 49 Zählern als Fünfter immer weiter von den Spitzenplätzen.

Die Führung für die Gastgeber erzielte der englische Nationalspieler Jamie Vardy nach 28 Minuten nach schönem Steilpass von Marc Albrighton. Ein 20-Meter-Knaller von Daniel Drinkwater (39.) sorgte noch vor dem Pausenpfiff für eine Vorentscheidung.

Vardys zweiter Treffer per Kopf besiegelte nach einer Stunde die Niederlage der Klopp-Elf, die durch den Ehrentreffer des Brasilianers Coutinho (68.) nur noch etwas erträglicher gestaltet wurde.

Quelle: n-tv.de