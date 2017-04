Sport

Höchstpreise für Fußballtickets: Österreichische Liga honoriert Gästefans

Wer zu Auswärtsspielen fährt, nimmt Kosten und Aufwand auf sich. Bei den Ticketpreisen wird es in Österreich künftig aber keine böse Überraschung mehr für Gästefans geben. Jüngst beschlossene Höchspreise dürften deutsche Fans neidisch machen.

Das dürfte die Auswärtsfahrer unter den österreichischen Fußball-Fans freuen: Zur kommenden Saison werden die Preise für die Gästetickets in den höchsten österreichischen Ligen gedeckelt. Darauf haben sich alle 20 Klubs der ersten und zweiten Liga verständigt.

In der ersten Liga kosten die Tickets ab der Saison 2017/18 maximal 20 Euro - wenn die Plätze überdacht sind. Plätze, die nicht überdacht sind, dürfen für höchstens 16 Euro verkauft werden. In der zweiten Liga gelten 16 Euro bzw. 12 Euro als Höchstpreise.

Bundesliga-Vorstand Christian Ebenbauer erklärt: "Wir haben die Anliegen der Fans hinsichtlich Ausreißern bei den Preisen für die Gästesektoren ernst genommen und mit den Klubs gesprochen." Nun werden bei knapp der Hälfte der Klubs Tickets für Gäste laut Ebenbauers Aussage bis zu sieben Euro günstiger als bislang.

Lockt das auch mehr Fans in die Stadien? Schließlich sei es "müßig" für einen Fußballer, wenn er vor wenigen Zuschauern spielt, hatte Mario Basler erst kürzlich bei "Bwin" mit Blick auf den österreichischen Fußball geäußert. Laut Transfermarkt.de kamen in dieser Saison bislang etwas mehr als 6800 Zuschauern pro Spiel ins Stadion - in der ersten Liga. Einzig Rapid Wien ragt hervor: Der Klub konnte knapp 21.000 Fans pro Spiel verbuchen.

Mit der Höchstgrenze nehmen sich die österreichischen Ligen übrigens ein Beispiel an der englischen Premier League. Dort kosten die Gästetickets seit dieser Saison einheitlich "nur" noch 30 Pfund (ca. 35 Euro). Das ist im Verhältnis gesehen direkt preiswert - bei FC Arsenal kann ein Ticket auch schon mal 97 Pfund (114 Euro) kosten.

Auch in Deutschland werden die Ticketpreise immer wieder kritisiert. Je nach Heimmannschaft sowie Gegner gibt es auch in der Bundesliga Tickets, die günstiger als 20 Euro sind. Etwa für den Hertha-Fanblock bei den kommenden Spielen in Mainz und Bremen. Oder bei Borussia Dortmund, wo Stehplatzkarten im Gästeblock für 16 Euro zu haben sind - sogar wenn der Lieblingsrivale Schalke 04 zu Gast ist. Doch die Tickets für den Gästeblock können die österreichische 20-Euro-Grenze auch deutlich übersteigen: Sitzplätze beim BVB und in Mainz kosten 43 Euro, in Bremen bis zu 44 Euro, auf Schalke sogar bis zu 52 Euro.

Quelle: n-tv.de