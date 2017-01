Technik

Kein Snapdragon 835 fürs LG G6: Galaxy S8 bekommt Top-Chip zuerst

Erst wenn das Galaxy S8 auf dem Markt ist, dürfen angeblich andere ihre Smartphones mit dem neuen Chip Snapdragon 835 ausstatten. Das trifft vor allem einen großen Konkurrenten richtig hart.

Auch wenn Samsung mit dem Galaxy-Note-Desaster einen herben Rückschlag einstecken musste, ist das Unternehmen immer noch der mächtigste Hersteller von Android-Smartphones. Das bekommt jetzt offenbar fast die gesamte Konkurrenz zu spüren, die bis oder zum Mobile World Congress neue Geräte vorstellen. Laut "Forbes" erhalten sie erst dann den neuen Snapdragon 835 in ausreichenden Mengen, nachdem Samsung das Galaxy S8 auf den Markt gebracht hat. Den Quellen des Autors zufolge soll es am 14. April Premiere feiern. Wie bei den Vorgängermodellen wird Samsung in seinem neuen Flaggschiff neben einem Exynos-Chip aus eigener Herstellung auch Qualcomms Top-Prozessor einbauen.

Der Deal ergibt nicht nur Sinn, weil Samsung als Großabnehmer Bedingungen stellen kann. Der Snapdragon wird wie der neue Exynos 8895 in den Fabriken der Südkoreaner im neuen 10-Nanometer-Verfahren gefertigt. Außerdem könnte die Produktion mehr Ausschuss liefern als Samsung lieb ist und so schon die Stückzahlen nicht groß genug sein, um auch die Konkurrenz zu beliefern. Der Branchendienst "Digitimes" berichtete Ende Dezember, Qualcomm habe daher schon seine Pläne beerdigen müssen, neben dem 835 weitere Chips im 10-Nanometer-Verfahren bei Samsung herstellen zu lassen.

LG G6 hat andere Vorzüge

Egal, was die genauen Gründe für die Chip-Knappheit sind, die Konkurrenten müssen damit klarkommen. So ist es auch zu erklären, dass HTC seinen Hoffnungsträger U Ultra noch mit einem Snapdragon 821 präsentiert hat. HTC ist aber nicht der einige prominente Hersteller, der sich hinter Samsung in die Schlange stellen muss. Auch LG wird das G6 in Barcelona wohl mit dem etwas betagteren Chip ins Rennen schicken müssen. "Forbes" schreibt, die zitierte Quelle sei sehr vertrauenswürdig. Das G6 mit Snapdragon 821 sei kein Gerücht, sondern ein Leak.

Das neue LG-Flaggschiff kann aber vielleicht trotzdem die große Bühne des MWC nützen und Kapital daraus schlagen, dass es vor dem G8 vom Stapel läuft. "The Verge" hat ein geleaktes Foto veröffentlicht, das ein offizielles Pressebild des Geräts sein könnte. Das offenbar sehr schicke Smartphone soll ein 5,7 Zoll großes Display im eigenwilligen 2:1-Seitenverhältnis haben. Außerdem sollen die Ränder extrem schmal sein - angeblich nimmt der Bildschirm mehr als 90 Prozent der Front ein. Das G6 dürfte wie sein Vorgänger auf der Rückseite eine Doppel-Kamera und eine Home-Button-Fingerabdrucksensor-Kombination haben. Vielleicht verfügt es auf der Vorderseite auch über einen Iris-Scanner. Außerdem soll das G6 wasserdicht sein und laut "BusinessKorea" nach dem Pixel-Duo das erste Smartphone mit integriertem Google-Assistenten sein.

Quelle: n-tv.de