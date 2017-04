Technik

Martialisch, knallbunt, episch: PC-Games mit Charme, Witz und Spannung

Die neuen PC-Spiele bieten Nostalgie-Charme im Jump&Run-Stil, aufgepeppte Grafik-Adventures, interaktive Roadmovies, epische Science-Fiction-Shooter und ein spannendes Abenteuer mit Lego-Männchen.

Bei den neuen PC-Spielen steht unter anderem eine Zeitreise in die späten 1990er-Jahre auf dem Programm - mit dem Charme der Hüpfspiel-Klassiker. Doch natürlich darf bei den Neuerscheinungen aber auch martialische Action nicht fehlen. In "Lego City Undercover" gibt es rasante Lego-Action, "Yooka Laylee" bringt quietschbuntes Hüpf-Vergnügen, und bei "Expeditions Vikings" gibt es martialische Action. "Vollgas Remastered" ist ein beliebtes Adventure-Remake, und "Prey" mischt das Shooter-Genre ordentlich auf.

Yooka Laylee

Zeitreise in die guten alten Jump&Run-Zeiten: "Yooka Laylee" versprüht den Charme der Hüpfspiel-Klassiker der späten Neunzigerjahre. Bunte Charaktere, unterhaltsames Level-Design und witzige Figuren hat Entwickler-Studio Playtronic mit dem Kickstarter-Projekt ins Leben gerufen.

Helden des Spiels sind das Chamäleon Yooka und die Fledermaus Yaylee. Ein übler Bösewicht hat alle Bücher der Welt gestohlen, und nun müssen die Protagonisten diese zurückbringen. Wie es sich für ein Jump&Run-Game gehört, kann der Spieler in den Leveln allerhand Gegenstände sammeln, unter anderem auch die sogenannten Pagies, die für den Spielfortschritt von Bedeutung sind. Nur so lassen sich neue Aufgaben und auch Level-Bereiche aktivieren.

Auch für mehrere Spieler hat "Yooka Laylee" einiges zu bieten: So gibt es einen Koop-Modus über den bekannten Split-Screen oder das lokale Netzwerk. Der Titel erscheint für PC und Linux, außerdem für PS4 und Xbox One. Die Standard-Version liegt bei 40 Euro, die Digital-Deluxe-Version kostet rund 50 Euro.

Vollgas Remastered

Mit "Vollgas Remastered" erscheint das Remake eines der beliebtesten Grafik-Adventures aus dem Lucasarts-Universum. Dem charakteristischen und prägenden Grafikstil bleiben die Entwickler treu und bohren diesen mit neugezeichneten 3D-Hintergründen noch weiter auf. Auch der bei Fans beliebte Soundtrack und die Soundeffekte sind enthalten.

Als Biker Ben geht es in der Neuauflage wieder in einer fernen Zukunft durch ein interaktives Roadmovie. Etwas anders als gewöhnlich verhält sich "Vollgas-Remastered", damals wie heute, in Sachen Rätsel-Design. Letzteres rückt zugunsten einer storylastigen Inszenierung in den Hintergrund. Neben dem PC erscheint die Biker-Knobelei auch für PS4 und PS Vita. Der Titel ist für rund 12 Euro über Steam oder gog.com erhältlich. Altersfreigabe: 16 Jahre.

Expeditions: Vikings

Taktische Scharmützel in eisiger Kälte: Mit "Expeditions: Vikings" erscheint am 27. April der Nachfolger von "Expeditions: Conquistador". Als Stammesführer eines Wikinger-Clans verschlägt es den Spieler Anfang des achten Jahrhunderts nach England. Dabei setzen die Entwickler im Vergleich zum Vorgänger mehr auf Rollenspielelemente. So ist "Expeditions Vikings" ein Genre-Mix aus Rundenstrategie- sowie Echtzeit- und Rollenspielelementen.

Ein Novum: Es gibt keine Klassen mehr. Stattdessen kann der Spieler aus über 70 Fähigkeiten wählen. Ganz unblutig ist das Wikinger-Kampfgebaren aber nicht, und so ist die Altersfreigabe auf 16 Jahre festgesetzt. Der Titel ist bei Steam für rund 20 Euro erhältlich.

Lego City Undercover

Weniger blutig, aber mindestens genauso spannend geht es in "Lego City Undercover" bei Steam zu. Das Echtzeit-Abenteuer mit den putzigen kleinen Klötzchen-Männchen verlangt den Spielern einiges ab. Das Spielprinzip lässt sich am ehesten mit der "GTA"-Serie vergleichen. "Lego City Undercover" ist bereits vor vier Jahren für Wii U und 3DS erschienen, mit der Neuauflage kommen jetzt aber auch Spieler mit PC, Playstation 4, Xbox One oder Nintendo Switch auf ihre Kosten.

Als Zivil-Polizist Chase McCain jagt der Spieler seinen Widersacher Rex Fury durch 20 verschiedene Areale in der Stadt. Rund 15 Missionen warten auf den Spieler. Neu ist der Koop-Modus, der es bis zu zwei Benutzern ermöglicht, über das lokale Netzwerk zu spielen. Die PC-Version ist über Steam für rund 30 Euro erhältlich. Die Konsolenversionen kosten rund 50 Euro. Altersfreigabe: sechs Jahre.

Prey

Epischer Shooter im Science-Fiction-Gewand. Die Entwickler von Arkane Studios, die schon für das bei Spielern beliebte "Dishonored 2" verantwortlich waren, melden sich nun mit "Prey" zurück. In dem düsteren Weltraum-Epos verschlägt es Protagonist Morgan Yu auf eine gigantische Raumstation namens Talos 1, auf der es vor feindseligen Aliens nur so wimmelt.

Wer jetzt denkt, er müsse sich Raum für Raum, Alien um Alien, durch die Raumstation kämpfen, hat weit gefehlt. Bedachtere Spieler können auch mit weniger Blutvergießen durch die Level kommen. "Prey" ist über Steam für rund 35 Euro für den PC erhältlich, die Konsolenversionen für PS4 und Xbox One kosten rund 64 Euro. Die Altersfreigabe liegt bei 16 Jahren.

Quelle: n-tv.de