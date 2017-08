Technik

Gamescom 2017: Ubisoft stellt neues "Anno" vor

Fans der Aufbau-Strategie können sich freuen: Auf der Gamescom gibt es erste Informationen zu "Anno 1800". Allerdings müssen sie sich noch ein wenig gedulden, bis das Spiel veröffentlicht wird.

Zuletzt ging es ins Weltall, jetzt macht die Computerspielreihe "Anno" wieder den Schritt in die Vergangenheit. Der Spielepublisher Ubisoft stellt auf der Fachmesse Gamescom in Köln "Anno 1800" vor, das in der frühen Industrialisierung angesiedelt ist. "Damit kehrt die Serie zu ihren historischen Wurzeln zurück", sagt Ubisoft-Manager Marcel Hatam. Voraussichtlich erscheint das Spiel Ende 2018.

Das ist ein ungewöhnlicher Schritt, da die Branche eher zu kürzeren Ankündigungszeiten tendiert. "Wir wollen unsere Fans so eng in die Entwicklung des Spiels einbeziehen wie noch nie", erklärt Hatam. Ubisoft baue dafür eigens eine neue Community-Plattform auf. Spieler sollen dort die Möglichkeit erhalten, an Spieletests teilnehmen zu können - so können die Entwickler das Feedback der Spieler in die Entwicklung des Spiels einfließen lassen.

"Anno 1800" ist das siebte Spiel in der erfolgreichen Serie. Wie schon seine Vorgänger wird es ein klassisches Endlos-Aufbauspiel sein. Das bedeutet, dass die Spieler ohne festes Ziel und theoretisch unendlich ihre Städte aufbauen können. Dabei können sie zwischen mehreren Orten hin und her springen.

Zu den geplanten Szenarien gehört auch der bereits entwickelte Arbeiterstreik, bei dem Fabrikarbeiter unter schlechten Bedingungen ihre Arbeit niederlegen. Laut den Entwicklern soll auch der "Aquariumseffekt" wieder viel Platz bekommen: Anstatt ständig den Manager der Wirtschaftssimulation mimen zu müssen, können Spieler sich auch mal zurücklehnen und dem Treiben auf den Straßen zusehen.

Quelle: n-tv.de