Die Frau am Grill Fischfilets auf der Holzplanke grillen Von Anja Auer

Rezepte zum Zubereiten von Fisch gibt es wie Sand am Meer. Von gekauften Fischstäbchen bis hin zur aufwendig selbst gemachten Fischsuppe wird ein breites Spektrum geboten. Weniger bekannt ist das Grillen von Fischfilets auf einem Holzbrett. Eine sehr einfache, aber leckere Variante.

Warum auf dem Holzbrett und nicht direkt auf dem Grill oder in der Pfanne grillen?

Berechtigte Frage. Der Grund: Auf dem Grillrost oder in der Pfanne ist es schwer möglich, den Fisch dem Raucharoma des Holzes auszusetzen. Und das ist eben das Feine an auf Holzplanken gegrillter Forelle: das leicht rauchige Aroma. Zudem bleibt das Fleisch des Fisches schön saftig und trocknet nicht aus.

Zutaten 2 Forellenfilets (je 300 g)

50 g Kräuterbutter mit Dill und Knoblauch

4 Cocktailtomaten

Eine halbe Paprika

Meersalz (nach Geschmack)

Pfeffer (nach Geschmack)

1 Zitrone

Woher bekomme ich Fischfilets?

Am besten natürlich vom Fischhändler. Oftmals stehen diese auf Wochenmärkten. Große Supermärkte haben auch meist ein Angebot an Frischfisch. Und wenn es gar nicht anders geht, bleibt immer noch der Griff in die Tiefkühltheke.

Welche Fischsorten eignen sich, um auf der Holzplanke gegrillt zu werden?

Neben Forellenfilets, wie im vorliegenden Rezept, eignen sich alle bei uns verfügbaren Fischsorten, von Saibling über Karpfen bis hin zu Meeresfisch wie Lachs oder Rotbarsch.

Extratipp:

Es bietet sich an, ein wenig dickere Fischfilets zu verwenden. Aufgrund der kurzen Garzeit von sehr dünnen Fischfilets hat es wenig Sinn, diese mit einer Dicke von nur einem halben Zentimeter auf der Holzplanke zu grillen. Der Rauch benötigt ja auch ein wenig Zeit, um ins Fischfilet einzuziehen. Ein Zentimeter sollte hier das Mindestmaß sein.

Hinweis:

Holzplanken zum Grillen können im Fachhandel oder Internet erworben werden.

Portionen: 2

Vorbereitungszeit: 20 Minuten

Zubereitungszeit: 20 Minuten

Zubereitung:

Die Fischhälfte waschen und trocken tupfen. Mit einer Pinzette auf Gräten überprüfen, die beim Filetieren eventuell übersehen wurden. Diese entfernen und den Fisch auf die Holzplanke setzen. Die Kräuterbutter aufschneiden, die Scheiben entlang der Mitte über den Fisch legen, so dass sich die Butter beim Schmelzen schön über die Oberfläche verteilt. Die Cocktailtomaten halbieren und die Paprika in dünne Streifen schneiden, mit beidem den Fisch garnieren. Das Brett nun auf dem vorgeheizten Grill in die direkte Hitze (200 Grad) platzieren. Für circa 20 Minuten grillen - in dieser Zeit dürfte sich auch der Rauch des angekokelten Holzbretts ausbreiten.

Mit Meersalz und Pfeffer nach Belieben würzen, Zitronensaft drüberträufeln

Wer es noch genauer wissen will, kann sich die Frau am Grill in Aktion auf Youtube anschauen oder ihren Blog lesen.