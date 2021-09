Beim Grillen muss es ja nicht immer Fleisch sein. Auch Seafood steht hoch im Kurs, wie etwa Garnelen. Doch die Garnelen einfach nur so auf den Grill legen - das dürfte ein bisschen langweilig sein. Darum muss eine leckere Marinade her. Und außerdem könnte es unerfahrene Griller auch interessieren, wie man die Garnelen richtig grillt, ohne dass sie zu trocken werden.

Die richtige Marinade

Die eine "richtige" Marinade gibt es sicherlich nicht. Was am vorliegenden Rezept interessant ist und vor allem die ganze Sache so rund werden lässt: Es geht in verschiedene Geschmacksrichtungen, die sich aber alle nicht beißen. So sorgt die Zitrone für Frische. Olivenöl und Knoblauch sind zudem bei Garnelen nicht wegzudenken - zumindest für mich ist das so. Der Honig bringt ein wenig Süße ins Spiel und frischer Dill passt immer zu Meeresfrüchten und Fisch. Letztlich noch der Whiskey. Der sorgt für eine leicht rauchige Note. Falls Kinder mit am Tisch sitzen: den Whiskey bitte weglassen!

Welche Garnelen?

Es gibt endlos viele Arten zu kaufen. Worauf zu achten wäre: zum einen, dass es sich um Wildfang handelt. Ein wenig teurer als die Exemplare aus der Aquakultur, aber dafür auch sicherlich nicht mit Antibiotika gefüttert. Des Weiteren: Es gibt bereits entdarmte Garnelen, die wiederum am Rücken in der Schale schon eingeschnitten sind. So tut man sich beim Schälen wesentlich leichter.

Mit oder ohne Schale kaufen?

Zutaten 500 g Garnelen Wildfang, entdarmt

2 EL gehackter Dill

1 rote Chilischote

2 gepresste Knoblauchzehen

1 Zitrone (Saft davon)

1 TL Salz

0,5 TL Pfeffer

7 EL Olivenöl

1 EL flüssiger Honig

2 EL Whiskey



Das bleibt jedem selber überlassen. Nur: Wer Garnelen ohne Schale kauft, muss aufpassen, dass die Dinger beim Grillen nicht zu trocken geraten. Andererseits gelangt die Marinade natürlich bei diesen besser ans Fleisch.

Das Grillen

Bei Garnelen sollte man zu einer Plancha greifen. Was nichts anderes als eine Grillplatte ist, die man auf den Grillrost legt und dort erhitzt. Anschließend werden die Garnelen darauf gegrillt. Ganz kurz, je nach Größe und Hitze, für 2 bis 3 Minuten von jeder Seite. Würde man die Garnelen direkt auf den Grillrost legen, können sie sich dort verhaken oder im schlimmsten Fall sogar durch den Rost rutschen.

Beilagen

Hier empfehle ich Baguette sowie Kräuterbutter. Und einen schönen bunten Salatteller. Man kann die Garnelen auch gleich auf einer Salatplatte anrichten. Da isst das Auge dann auf alle Fälle auch noch mit.

Allgemeine Informationen

Portionen: 2

Vorbereitungszeit: 10 Minuten

Zubereitungszeit: 10 Minuten

Marinierzeit: 2 Stunden

Zubereitung

Die Garnelen zuerst waschen und mit Küchenpapier trocken tupfen.

Nun kommen in eine Schüssel Honig, Olivenöl, Whiskey, Salz, Pfeffer und der Zitronensaft.

Dazu gesellen sich: Dill, die Knoblauchzehen, die Chilischote (fein geschnitten).

Wenn alles gut vermischt ist, werden die Garnelen darin mariniert und kommen für 2 Stunden in den Kühlschrank.

Die Plancha auf den Grillrost legen und auf 220 Grad einregeln.

Dann die Garnelen, nachdem man ein wenig Öl auf die Plancha gegeben hat, beidseitig ungefähr 3 Minuten (also 3 Minuten von jeder Seite) grillen. Wer lieber am Herd operiert: die Garnelen bei mittlerer Hitze von beiden Seiten jeweils für 3 Minuten in der Pfanne garen.

Anja Auer ist Chefredakteurin des BBQ&Food-Magazins "Die Frau am Grill". Die meisten der Rezepte gelingen nicht nur auf dem Grill, sondern auch auf dem Herd und im Ofen. Wer es noch genauer wissen will, kann sich die Frau am Grill in Aktion auf Youtube anschauen oder ihren Blog lesen.