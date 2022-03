In Russland gibt es nun keine ausländische Währung mehr von den Banken.

Russland setzt den Handel mit ausländischen Devisen bis September aus. Bis dahin dürfen die Banken den russischen Bürgern keine ausländischen Devisen verkaufen. Ausländische Währung kann aber noch gegen Rubel eingetauscht werden.

Russland setzt den Handel mit ausländischen Devisen bis zum 9. September aus, wie die russische Zentralbank verkündete. Vom 9. März bis zum 9. September "können die Banken den Bürgern keine ausländischen Devisen verkaufen", hieß es in einer Mitteilung. Ausländische Währung könne aber noch gegen Rubel eingetauscht werden. Nicht mehr als 10.000 Dollar dürfen von Fremdwährungskonten abgehoben werden. Ausgezahlt werde nur in Dollar, unabhängig davon, in welcher Devise die Einlagen gehalten werden.

Angesichts der wegen der russischen Offensive in der Ukraine verhängten massiven westlichen Wirtschaftssanktionen hatte die Zentralbank Anfang des Monats bereits den Börsenhandel ausgesetzt und eine Reihe von anderen Maßnahmen angekündigt, mit der sie die wirtschaftlichen Folgen der Sanktionen am Finanzmarkt abfedern will.