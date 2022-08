In Recklinghausen ist ein 39-Jähriger nach einem Polizeieinsatz gestorben. Wie die Polizei mitteilte, wurden die Beamten am Sonntagabend zu einer Wohnung gerufen, in welcher der Mann randaliert haben soll. Eine Frau, die sich dort befand, konnte sich demnach selbst in Sicherheit bringen. Der Mann ließ sich von den Beamten jedoch nicht beruhigen und leistete massiven Widerstand.

Die Polizei musste den Angaben zufolge Pfefferspray einsetzen und den Mann fixieren. Bei dem Einsatz verlor der 39-Jährige das Bewusstsein und wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Im Laufe der Nacht zum Montag verstarb der Mann dann im Krankenhaus. Es gebe Anhaltspunkte dafür, dass er Drogen genommen hatte, erklärte die Polizei. Aus Neutralitätsgründen übernahm das Polizeipräsidium Dortmund die weiteren Ermittlungen. Zwischenzeitlich hatten sich laut Polizei an der Einsatzstelle etwa 150 Schaulustige versammelt.