In NRW stellt die Bahn den Fernverkehr ein, an der Nordsee wird eine Sturmflut erwartet. Eine Unwetterwarnung wegen orkanartiger Böen gilt auf einem Streifen vom Saarland über Rheinland-Pfalz und Teile Hessens, Nordbayerns und Baden-Württembergs bis nach Sachsen-Anhalt und Thüringen.

Der erste kräftige Herbststurm des Jahres hat am frühen Donnerstagmorgen seinen Zug über Deutschland begonnen. Vielerorts kam es zu heftigen Böen, teils auch zu Gewittern und Regen.

Das Sturmfeld gehört zu einem Tiefdruckkomplex um die Tiefdruckgebiete Hendrik und Ignatz. Zu dieser frühen Zeit im Herbst trifft der Sturm noch auf vollbelaubte Bäume, wie ntv-Meteorologe Björn Alexander im Interview erläuterte. "Damit besteht insbesondere in Wäldern und generell unter Bäumen durchaus Gefahr für Leib und Leben. Denn der Wind hat durch das Laub noch eine große Angriffsfläche. Auch können beispielsweise Infrastruktur-Schäden an Bahnlinien und an Straßen durch umfallende Bäume entstehen."

Das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrografie warnte vor einer Sturmflut an der Nordsee sowie im Weser- und Elbegebiet. Das Nachmittag- beziehungsweise Abend-Hochwasser werde voraussichtlich am Donnerstag an der Nordseeküste bis 1,50 Meter und im Weser- und Elbegebiet etwa 1,50 Meter erreichen, hieß es. Weitere Sturmfluten am Freitag seien nicht ausgeschlossen. Der Scheitelpunkt in Hamburg-St.-Pauli soll am Donnerstag um kurz nach 18.00 Uhr erreicht werden.

Die Deutsche Bahn teilte mit, dass der Bahnverkehr beeinträchtigt sei. Wegen des Sturms komme es bundesweit zu Verspätungen und Zugausfällen. In Nordrhein-Westfalen wurde der Fernverkehr eingestellt. Die Maßnahme sei vorübergehend aufgrund von Unwetterschäden erfolgt, teilte die Bahn mit. Alle Verbindungen von und nach Nordrhein-Westfalen seien unterbrochen. Dies galt etwa für die Strecken nach Hamburg, Hannover, Kassel und Frankfurt am Main.

"Jetzt in den Wald zu gehen, ist unverantwortlich"

Weil Bäume auf den Gleisen lagen, kam es bei der Berliner S-Bahn am Morgen zu Verspätungen und vereinzelten Zugausfällen. Im Rhein-Main-Gebiet wurde der Verkehr auf einigen S-Bahn-Linien eingestellt.

Behinderungen gab es teilweise auch auf den Straßen. Bei Speyer in Rheinland-Pfalz war die Rheinbrücke der Autobahn 61 laut Polizei am Morgen wegen querstehender Lastwagen gesperrt. Die Deutsche Bahn warnte wegen des Sturms vor Verkehrsbehinderungen.

Im Harz knickten im Sturm reihenweise Bäume um, einige seien auf Straßen gefallen, sagte Friedhart Knolle vom Nationalpark Harz. "Jetzt in den Wald zu gehen, ist absolut unverantwortlich. Auch wenn der Sturm abgeflaut ist, dann können Bäume noch jederzeit umfallen", warnte Knolle. Auf dem höchsten Berg Norddeutschlands, dem Brocken in Sachsen-Anhalt, erreichte der Sturm Orkanstärke. Dort wurden am Morgen Böen mit bis zu 147 Kilometern pro Stunde gemessen.

Auf dem Brocken sei die Lage bereits am Mittwoch dramatisch gewesen, sagte Knolle. Besonders Touristen hätten sich unverantwortlich verhalten. Bilder vom Gipfel zeigten Kinder, die dort herumwirbelten und sich nicht mehr hätten halten können sowie Erwachsene mit Kinderwagen. "Das ist absolut unverantwortlich. So was kann schnell zu Toten führen", so Knolle.

Viele Einsätze von Polizei und Feuerwehr

Auch in Rheinland-Pfalz, dem Saarland und Hessen löste der Sturm viele Einsätze von Feuerwehr und Polizei aus. "Feuerwehr und Straßenmeisterei hatten alle Hände voll zu tun", sagte ein Sprecher der Polizei in Trier am Morgen. Allein in seinem Präsidium habe es aufgrund des Herbststurms in den vergangenen Stunden 65 Einsätze gegeben. Meist sei nur ein kleiner Sachschaden entstanden.

In Rheinland-Pfalz kam es wegen Ästen, Bäumen oder Mülltonnen auf der Straße zu mehreren Verkehrsunfällen. Menschen wurden nach ersten Angaben verschiedener Polizeistellen dabei nicht verletzt.

In Hessen gingen vor allem im Kreis Fulda am frühen Morgen zahlreiche Meldungen bei der Polizei ein. Gemeldet wurden auch hier umgestürzte Bäume, dazu herumfliegende Sonnenschirme und ein weg geflogenes Trampolin. Vereinzelt kam es zu kleinen Sachschäden.

In Hamburg-Ohlsdorf stürzte am Morgen ein etwa 15 Meter hoher Baum auf ein Auto sowie ein vierstöckiges Mehrfamilienhaus. Die Feuerwehr sei mit einem Kran und einem Drehleiterfahrzeug vor Ort, um den Baum von oben nach unten abzutragen, sagte ein Feuerwehrsprecher. Verletzt wurde niemand.

Sturmwarnung wurde in der Nacht verschärft

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) verschärfte in der Nacht seine Sturmwarnungen für einen breiteren Streifen in der Mitte des Landes, über den das Zentrum des Sturmtiefs hinweg zog. Vom Saarland über Rheinland-Pfalz und Teile Hessens, Nordbayerns und Baden-Württembergs bis nach Sachsen-Anhalt und Thüringen galt eine Unwetterwarnung wegen orkanartiger Böen. Warnungen gab es außerdem für Höhenlagen in Mittelgebirgen wie dem Erzgebirge.

Im Rest des Landes ist nach Angaben der Meteorologen ebenfalls mit Sturm von bis zu 80 Kilometern pro Stunde zu rechnen, in der Nordhälfte teils auch in Verbindung mit Gewittern und örtlichen Orkanböen. Theoretisch seien auch "kurzlebige Tornados" möglich, erklärte der DWD. Eine flächendeckende Unterwetterwarnung bestand allerdings nicht. Der Sturm sollte ab Donnerstagnachmittag vom Westen her allmählich wieder nachlassen.

Im Fall der Rheinbrücke bei Speyer hatte laut Polizei mutmaßlich eine Böe einen Lastwagenanhänger erfasst und umgestürzt. In der Folge stellten sich mehrere Lastwagen quer. Auch andernorts gab es Sachschäden. So meldete die Feuerwehr in Dortmund, dass ein umstürzender Baum fünf geparkte Autos beschädigte. Insgesamt gab es in der Stadt am Morgen knapp 50 sturmbedingte Einsätze. Im Saarland und in Hessen waren Straßen wegen umgestürzter Bäume gesperrt.