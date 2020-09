Bill Gates' Vater William H. Gates sen. ist gestorben. Der Microsoft-Gründer gibt in einem emotionalen Statement den Tod des 94-Jährigen bekannt. Mit seinem Vater geht Bill Gates demnach sein großes Vorbild verloren.

Der Vater von Microsoft-Gründer Bill Gates ist im Alter von 94 Jahren gestorben. "Die Weisheit, die Großzügigkeit, das Mitgefühl und die Demut meines Vaters hatten einen großen Einfluss auf Menschen in der ganzen Welt", erklärte Gates. "Ich werde ihn jeden Tag vermissen", schrieb Gates in einer Stellungnahme weiter. Sein Vater sei der "wahre" Bill Gates gewesen. "Er war alles, was ich versuche zu sein", sagte Gates.

Gates machte keine genauen Angaben zur Todesursache. Er schrieb, der Tod des 94-Jährigen am Montag sei wegen dessen sich verschlechternder gesundheitlicher Verfassung nicht unerwartet gewesen. Der Jurist Gates senior engagierte sich zwei Jahrzehnte lang im engeren Führungskreis der Stiftung von Bill und Melinda Gates. Deren Webseite zufolge hatte Gates senior im Zweiten Weltkrieg auch drei Jahre lang im Heer des US-Militärs gedient.

Bill Gates schrieb, er und seine beiden Schwestern Kristi und Libby hätten mit ihren Eltern großes Glück gehabt. "Sie haben uns ständig unterstützt und waren immer geduldig mit uns. Ich wusste, dass ihre Liebe und Unterstützung bedingungslos war - sogar, als wir in meinen Jahren als Teenager aneinander gerieten", schrieb Gates. Die große Unterstützung seiner Eltern sei "sicher" auch einer der Gründe gewesen, wieso er das Risiko eingegangen sei, die Universität hinzuschmeißen, um mit Paul Allen Microsoft zu gründen. "Ich wusste, dass sie zu mir halten würden, selbst falls ich scheitern sollte."