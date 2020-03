Auch Winfried Kretschmann, baden-württembergischer Ministerpräsident von den Grünen, blieb vorsichtshalber der Ministerpräsidentenkonferenz in Berlin fern.

Weltweit leiden mehrere Zehntausend Menschen am neuartigen Coronavirus Sars-Cov-2 - ob sie es nun in sich tragen oder dies nur befürchten. Darunter sind auch Politiker wie der kanadische Premierminister oder der brasilianische Präsident.

Weltweit sind mehrere Zehntausend Menschen von der Ausbreitung des neuartigen Coronavirus Sars-Cov-2 betroffen. Unter ihnen befinden sich auch ranghohe Politiker, die in Risikogebieten unterwegs waren oder Kontakt zu Corona-Verdachtsfällen hatten. Manche, wie der baden-württembergische Ministerpräsident Winfried Kretschmann, begeben sich deshalb freiwillig in häusliche Quarantäne. Andere, wie Bundesinnenminister Horst Seehofer, haben diese bereits hinter sich. Ein Überblick der Betroffenen:

Winfried Kretschmann, baden-württembergischer Ministerpräsident von den Grünen, blieb am Donnerstag vorsichtshalber der Ministerpräsidentenkonferenz in Berlin fern. Grund sei, dass ein grüner Landtagsabgeordneter Kontakt mit einem positiv auf das Virus getesteten Menschen hatte.

Horst Seehofer, Bundesinnenminister von der CDU, kehrte nach vorübergehender häuslicher Quarantäne in Ingolstadt wieder nach Berlin zurück. Er hatte in Brüssel Kontakt zu einem Corona-Verdachtsfall, der sich nicht bestätigte.

Der 71-Jährige Rebelo hatte zuvor Schüler einer Schule aus dem Norden des Landes getroffen, die anschließend wegen eines Coronavirus-Falls geschlossen wurde. (Foto: picture alliance/dpa)

Hagen Reinhold ist der erste Bundestagsabgeordnete, der positiv auf das Virus getestet wurde. Der FDP-Politiker ließ sich nach eigenen Angaben testen, nachdem er nach einem Skiurlaub in Österreich erste Symptome bei sich feststellte.

Katrin Prien, Bildungsministerin in Schleswig-Holstein von der CDU, befindet sich nach einem Aufenthalt im als Risikogebiet eingestuften Südtirol in freiwilliger häuslicher Quarantäne. Coronatests bei der Ministerin fielen zwar negativ aus, Prien hält sich aber trotzdem an die behördlichen Empfehlungen.

Auch Justin Trudeau, Kanadas Regierungschef, hat sich vorsorglich in Quarantäne begeben, während sich seine Frau auf das neuartige Coronavirus testen lässt. Sophie Gregoire-Trudeau sei mit "leichten grippe-ähnlichen Symptomen" von einer Vortragsreise aus London zurückgekommen und habe sich einem Virus-Test unterzogen, teilte das Büro des kanadischen Premierministers mit. Deshalb habe sich auch Trudeau entschlossen, von zu Hause zu arbeiten, bis das Testergebnis bekannt sei.

Meadows Corona-Test verlief negativ. (Foto: picture alliance/dpa)

Mark Meadows, designierter Stabschef im Weißen Haus, gehört ebenfalls zu den Betroffenen, die sich vorsichtshalber in Quarantäne begeben haben. Ein Test verlief aber negativ. Der 60-Jährige hatte Ende Februar bei der Jahresversammlung konservativer Aktivisten und Parlamentarier (CPAC) Kontakt zu einem infizierten Teilnehmer. Insgesamt fünf Vertreter des US-Kongresses begaben sich nach Kontakten mit Infizierten in Selbstisolation, darunter auch der republikanische Senator Ted Cruz.

Jair Bolsonaro, brasilianischer Präsident, steht unter besonderer ärztlicher Beobachtung. Bolsonaro befand sich im selben Flugzeug wie der positiv getestete Kommunikationssekretär seiner Regierung, Fábio Wajngarten. Der Politiker war auch mit einer brasilianischen Delegation in die USA gereist und hatte an dem Treffen mit Präsident Donald Trump in Florida teilgenommen.

David Sassoli, EU-Parlamentspräsident, befindet sich seit Dienstag im Homeoffice. Weil er über das Wochenende in seiner italienischen Heimat war, will der 63-Jährige die nächsten zwei Wochen von seinem "Zuhause in Brüssel" aus arbeiten, um eine mögliche Verbreitung des Coronavirus zu verhindern.

Nicola Zingaretti, Chef der italienischen Regierungspartei PD, hat sich ebenfalls mit dem Coronavirus infiziert. Ihm gehe es gut, doch müsse er für einige Tage zu Hause bleiben, verkündete der 54-jährige sozialdemokratische Politiker am Samstag. Zingarettis PD ist Juniorpartner in der angesichts der schweren Viruskrise im Land besonders geforderten Koalitionsregierung in Rom mit der populistischen Fünf-Sterne- Bewegung.

Irene Montero, Spaniens Gleichstellungsministerin, hat sich mit dem neuartigen Coronavirus angesteckt. Alle Regierungsmitglieder in Madrid werden nun auf das Virus getestet, Vize-Regierungschef Pablo Iglesias, der Lebensgefährte von Montero, ist bereits in Quarantäne.

Nadine Dorries, Staatssekretärin im britischen Gesundheitsministerium, befindet sich wegen einer bestätigten Coronavirus-Infektion zu Hause in Quarantäne. Laut der Zeitung "Times" gehörte zu Dorries' jüngsten Kontaktpersonen auch der britische Premierminister Boris Johnson. Da Dorries auch Abgeordnete im Unterhaus ist, könnte ihre Infektion die Rufe nach einer Schließung des britischen Parlaments lauter werden lassen.

Franck Riester, französischer Kulturminister, arbeitet seit Montagabend von zu Hause aus, nachdem er positiv auf das Virus getestet worden war. Der 46-Jährige hat sich womöglich in der Pariser Nationalversammlung angesteckt, wo sieben Abgeordnete und zwei Mitarbeiter ebenfalls positiv getestet wurden.

Marcelo Rebelo, Präsident von Portugal, hat sich selbst für zwei Wochen in Quarantäne begeben. Eine Infektion ist bei ihm aber nicht nachgewiesen.

Iradsch Harirtschi, stellvertretender Gesundheitsminister im besonders betroffenen Iran, hat sich im Februar mit dem Coronavirus angesteckt. Bei einer Pressekonferenz, bei der er das Ausmaß der Epidemie herunterspielte, hatte der Politiker bereits gehustet und sich den Schweiß von der Stirn gewischt, einen Tag später dann gab er seine Infektion bekannt. Ein Reihe weiterer Politiker im Iran ist ebenfalls infiziert, mehrere ranghohe Politiker und Regierungsbeamte starben, darunter ein Berater von Außenminister Dschawad Sarif sowie zwei Parlamentsabgeordnete.