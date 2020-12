Die Corona-Krise trifft viele, die in der Kulturbranche beschäftigt sind - vor allem die, die nicht im Rampenlicht stehen. Der "Stern" hat deshalb für die Menschen hinter den Kulissen die Kampagne "Backstage-Helden" gestartet, um die einzelnen Schicksale sichtbar zu machen - und zu helfen.

Die Corona-Krise hat der Kulturbranche einen schweren Schlag versetzt. Konzerte und sonstige Großveranstaltungen finden seit März nicht statt, Theateraufführungen waren zwischen den Lockdowns nur eingeschränkt möglich. Der Stern hat für die Menschen hinter den Kulissen die Kampagne "Backstage-Helden" gestartet, um die einzelnen Schicksale sichtbar zu machen - und zu helfen. So wie das der Sängerin Nathalie Dorra und ihres Partners Ole Feddersen, der ebenfalls von Beruf Sänger ist. Vor Corona standen die beiden mit Stars wie Udo Lindenberg auf der Bühne vor Zehntausenden Menschen, jetzt müssen sie sich mit Aushilfsjobs über Wasser halten.

Die gesamte Veranstaltungsbranche befindet sich in einer historischen Krise. Anfang September sind Tausende Betroffene unter dem Motto "#AlarmstufeRot" auf die Straße gegangen, um auf die Not der Beschäftigten aufmerksam zu machen: keine Konzerte, keine Messen, keine Partys - einem gesamten Wirtschaftszweig wurde über Monate wegen der Corona-Einschränkungen die Existenzgrundlage entzogen, ein Ende ist immer noch nicht in Sicht.

Der "Stern" möchte deshalb den von den Corona-Maßnahmen betroffenen Menschen hinter den Kulissen des Kulturbetriebs helfen und hat die Spendenaktion "Backstage-Helden" ins Leben gerufen.



Singen, Glühwein, Weihnachtsgeschichte

Das Besondere: Der Spendenaufruf wird begleitet von einer Verlos-Aktion, an der sich zahlreiche Musik- und TV-Starts beteiligen. Sie leisten einen persönlichen Beitrag, um die "Backstage-Helden" zu unterstützen: Über die Weihnachtstage und zwischen den Jahren nehmen sie sich Zeit, um mit den Gewinnern bei einem exklusiven virtuellen Treffen zu singen, einen Glühwein zu trinken oder ihnen die Weihnachtsgeschichte vorzulesen.

Mit dabei sind etwa Helene Fischer, Carolin Kebekus, Sarah Connor, Samu Haber, Peter Maffay, Udo Lindenberg, Veronica Ferres, Pietro Lombardi, Klaas Heufer-Umlauf, H. P. Baxxter von Scooter, Stefanie Kloß und Johannes Stolle von Silbermond und noch viele mehr. Alle Spenden werden von der Stiftung Stern e.V., dem Spendenverein des "Stern", gesammelt und im vollen Umfang an die Plattform elinor.network ausgeschüttet. Vom Lockdown betroffene "Backstage-Helden" können ihren Antrag auf Soforthilfe (bis zu 1000 Euro) unter elinor.network/backstagehelden stellen.

Wollen Sie fünf Minuten mit Ihrem Star erleben, ganz privat und persönlich? Dann bewerben Sie sich ab sofort: Unter www.stern.de/backstagehelden finden Sie für jeden Prominenten ein Formular - und können dort auch für die Backstagehelfer spenden.