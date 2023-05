Wer kuscheln will, braucht Muckis: Kay Ford mit ihrem neuen Kater.

Als Patches ein Tierheim in den USA erreicht, ist der Kater stark übergewichtig und bringt ungefähr dreimal so viel wie seine Artgenossen auf die Waage. Eine neue Besitzerin findet sich trotzdem sofort - und die hat nun einiges vor mit dem Tier, das kein Vielfresser sein soll.

Mitte April wurde in den USA der angeblich dickste Kater der Welt zur Adoption freigegeben und innerhalb kurzer Zeit zum Internetstar. "Sind Sie heute aufgewacht und haben sich gesagt: 'Lass uns die größte Katze adoptieren, die man je gesehen hat'? Wenn ja, dann haben wir die richtige Katze für dich" - mit diesen Worten warb das Tierheim "Richmond Animal Care" damals auf Facebook um einen neuen Besitzer für Patches.

Er brachte zu diesem Zeitpunkt etwas mehr als 18 Kilo auf die Waage und war zu groß für einen der Käfige, weshalb er im Büro einer Mitarbeiterin lebte. Die Bedingung des Tierheims an eine Vermittlung: Patches dabei helfen, ein gesundes Gewicht zu erreichen. Alles andere als eine leichte Aufgabe.

Herumtollen wie andere Katzen ist bei dieser Körperfülle kaum möglich. (Foto: AP)

Letztlich dauerte es laut "Telegraph" trotzdem nur Minuten, bis sich eine neue Besitzerin gefunden hatte. Kay Ford nahm sich des Tieres an und hat seitdem einen Haufen Arbeit vor sich. In ihrer Bewerbungs-Nachricht an das Tierheim schrieb sie: "Ich bin sehr flexibel, im Ruhestand, viel zu Hause und bereit, die Zeit und die Mittel aufzubringen, um Patches zu helfen, das Ziel zu erreichen, das Sie sich alle gesetzt haben." Der dicke Kater könne für sie zudem eine Inspiration sein, weil sie selbst auch abnehmen möchte. Neun Kilo habe sie während der Corona-Pandemie zugenommen.

"Ein wählerischer Esser"

Anders als viele es wahrscheinlich zuerst vermuten würden, ist Patches laut der Leiterin von "Richmond Animal Car" kein Vielfraß. "Wir haben diagnostische Tests mit ihm durchgeführt, und er ist völlig gesund. Ein wählerischer Esser", sagte sie dem "Telegraph". Es wird vermutet, dass er in der Vergangenheit eher Menschen- als Katzenfutter gefressen hat. Die Vorbesitzer sollen ihn abgegeben haben, weil sie sich nicht mehr kümmern konnten. Bei der neuen Besitzerin wird Patches auf normales Kost umgestellt. Um auf Normalgewicht zu kommen, muss er um die 13 Kilo verlieren.

2012 sorgte ebenfalls in den USA ein Kater mit dem Namen Meow für Aufsehen. Er brachte 18 Kilo auf die Waage und wurde als dickster Kater der Welt bezeichnet. Kurz nachdem ihn ein Tierheim aufgenommen hatte, verstarb Meow jedoch. Ende letzten Jahres berichtete RTL.de über Fenrir, die angeblich größte Hauskatze der Welt, mit eigenem Eintrag Guinness Buch der Rekorde. Dank 47 Zentimeter Größe und fast 16 Kilo Gewicht.