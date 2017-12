Panorama

Abgemagert und erfroren: Eltern sperrten Tochter 15 Jahre ein

Sei sei gewalttätig gewesen, sagen die Eltern über ihre inzwischen tote Tochter. Daraufhin hätten sie sie eingesperrt - eineinhalb Jahrzehnte lang. Am Ende wog die junge Frau nach 19 Kilogramm.

Ein japanisches Ehepaar ist Medienberichten zufolge festgenommen worden, nachdem es seine Tochter mutmaßlich 15 Jahre lang eingesperrt hat und erfrieren ließ. Yasutaka Kakimoto und seine Frau Yukari gestanden laut einem Bericht der Nachrichtenagentur Kyodo, ihre Tochter als Jugendliche eingesperrt zu haben. Laut der Autopsie wog die 33-Jährige bei ihrem Tod in diesem Monat noch 19 Kilogramm.

Dem Bericht zufolge war die Tochter namens Airi 16 oder 17 Jahre alt, als ihre Eltern sie in einen kleinen Raum sperrten. Laut einem Bericht des japanischen Senders NHK sagten die in der Stadt Osaka lebenden Eltern der Polizei, sie hätten Airi wegen einer psychischen Erkrankung in einem nur drei Quadratmeter großen Raum eingesperrt. Sie sei gewalttätig gewesen. Sie hätten ihre Tochter jedoch nahe bei sich behalten wollen, weil sie so "bezaubernd" gewesen sei, hieß es.

Das kleine Gefängnis für ihre Tochter hatten die Eltern den Berichten nach extra an ihr eingeschossiges Holzhaus angebaut und mit einer doppelten Tür versehen, die nur von außen geöffnet werden konnte. In dem unbeheizten Raum gab es demnach eine primitive Toilette und einen Schlauch, mit dem das Kind aus einem Außentank Wasser trinken konnte.

Mithilfe einer Sprechanlage hätten sie weiterhin mit ihr kommunizieren können, sagten die beiden. Auch habe sie etwa einmal am Tag etwas zu Essen bekommen. Einem Bericht der Zeitung "Yomiuri Shimbun" zufolge installierte das Ehepaar mehr als zehn Überwachungskameras rund um sein Haus - vermutlich, um die eingesperrte Tochter vor der Außenwelt geheimzuhalten.

Die Nachrichtenagentur Kyodo berichtete, der 55-Jährige und seine 53-jährige Frau seien zunächst der illegalen Entsorgung von Airis Leiche beschuldigt worden. Aber auch andere Anklagepunkte, etwa wegen des Einsperrens der Tochter, würden erwogen.

Quelle: n-tv.de