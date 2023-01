Zahlreiche Menschen versammeln sich an der Absturzstelle in Pokhara.

Am Morgen steigt dicker, schwarzer Rauch in der nepalesischen Region Pokhara auf: ein Regionalverkehrsflugzeug mit Dutzenden Menschen an Bord ist abgestürzt. Rettungskräfte bergen erste Leichen. Noch ist unklar, ob jemand überlebt hat.

In Nepal ist ein Flugzeug mit 72 Menschen an Bord abgestürzt. Die Maschine vom Typ ATR 72 der Yeti Airlines sei in der Region Pokhara im Westen des Landes aufgeschlagen, erklärte ein Flughafensprecher. Von der Armee hieß es, mindestens 16 Menschen seien gestorben. Dem staatlichen Fernsehsender zufolge wurden einige Leichen geborgen. "Wir wissen im Moment nicht, ob es Überlebende gibt", sagte ein Sprecher der Fluggesellschaft Yeti Airlines. Unter den 72 Menschen an Bord seien 68 Passagiere und vier Besatzungsmitglieder. Die Rettungsarbeiten seien im Gange. Bei dem Flugzeugtyp handelt es sich um ein Regionalverkehrsflugzeug.

Das Flugzeug stürzte zwischen dem alten und dem neuen Flughafen von Pokhara ab. Das Wrack stand in Flammen. Es werde versucht, das Feuer zu löschen und die Passagiere zu retten, sagte ein örtlicher Beamter. In Videoaufnahmen war dicker, schwarzer Rauch über der Absturzstelle zu sehen. Rettungskräfte sind vor Ort, während Menschentrauben ihren Arbeiten zusehen. Laut der Zeitung "Kathmandu Post" war der Flieger auf dem Weg von der Hauptstadt Kathmandu nach Pokhara. Über die Absturzursache ist noch nichts bekannt.

Die Sicherheitsstandards in Nepals Luftverkehr sind angesichts unzureichender Ausbildung des Personals und mangelhafter Wartung der Maschinen niedrig. Die Europäische Union hat daher alle nepalesischen Fluggesellschaften aus ihrem Luftraum verbannt. Hinzu kommt, dass sich in dem Himalaya-Staat einige der abgelegensten und schwierigsten Landebahnen befinden. Das Wetter in Nepals Bergen kann schnell umschlagen und gefährliche Flugbedingungen schaffen.

Menschen an der Absturzstelle: Warum das Flugzeug abstürzte, ist bisher unklar. (Foto: AP)

Im vergangenen Mai starben alle 22 Passagiere bei dem Absturz eines Flugzeugs der nepalesischen Fluggesellschaft Tara Air auf dem Weg von Pokhara zum Bergsteiger-Ziel Jomsom, darunter zwei Deutsche. Im März 2018 waren beim Absturz einer Maschine der bangladeschischen Fluggesellschaft US-Bangla in der Nähe des internationalen Flughafens der Hauptstadt Kathmandu 51 Menschen ums Leben gekommen.

Das folgenschwerste Flugzeugunglück in Nepal hatte sich 1992 ereignet. Damals starben 167 Menschen an Bord einer Maschine von Pakistan International Airlines, als diese im Anflug auf den Flughafen Kathmandu abstürzte.