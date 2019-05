Tötungsdelikt in Offenbach Frau in ihrem Auto erschossen

In Offenbach ist eine Frau aus einem Auto heraus erschossen worden. Wie die Polizei auf n-tv.de-Anfrage mitteilte, saß die 44-Jährige ebenfalls in einem Auto, als die tödlichen Schüsse abgegeben wurden. Der Täter ist demnach weiter auf der Flucht, die Beamten fahnden nach ihm. Die Polizei geht von einem männlichen Täter aus. Dieser soll am Donnerstagabend in einem grauen Audi geflüchtet sein. Zeugen hatten die Schüsse beobachtet.

"Sie saß in ihrem Auto, als der Wagen vorbeifuhr", zitiert die "Bild"-Zeitung einen Polizeisprecher. Ein anderer Sprecher sagte dagegen gegenüber n-tv.de, ob das Auto des Täters tatsächlich fuhr oder ebenfalls stand, müsse noch ermittelt werden. Die Polizisten fanden wenig später einen Wagen, bei dem es sich wohl um das Fluchtfahrzeug handelt. Die Frau erlag noch am Tatort ihren Verletzungen. Die Polizei sucht nun weitere Zeugen.