Menschen mit vielen Kontakten zu impfen, habe eine "epidemische Wirkung", so Immunologe Meyer-Hermann.

Ältere Menschen zuerst impfen, senke zwar die Todesrate, das Coronavirus bekäme man so aber nicht in den Griff. Das sagt Immunologe Meyer-Hermann vom Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung. Eine neue Reihenfolge beim Impfen sei gerade angesichts der drohenden Virus-Ausbrüche geboten.

Der Immunologe und Physiker Michael Meyer-Hermann vom Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung in Braunschweig empfiehlt, Menschen für die Impfungen gegen das Virus nach der Menge ihrer Kontakte zu priorisieren: Menschen mit vielen Kontakten zuerst zu impfen "hätte eine viel größere Wirkung", als weiter nach Alter vorzugehen, sagte er dem "Tagesspiegel am Sonntag". "Die ältere Bevölkerung ist die Gruppe mit den wenigsten Kontakten", durch deren Impfung sei die Todesrate deutlich gesenkt worden, so Meyer-Hermann, aber "eine epidemische Wirkung" sei dadurch nicht zu erwarten.

Die jetzt neuen Schnelltests sieht Meyer-Hermann dem Bericht zufolge als wichtige Hilfe, um Ansteckungen zu reduzieren, die sonst unerkannt erfolgen würden. Meyer-Hermann erwartet, dass die Infektionszahlen dennoch auch in Deutschland "explosionsartig ansteigen werden" - so wie zuvor schon in Irland, England, Portugal und Tschechien.

Wegen der Ausbreitung der B.1.1.7-Variante des Virus hält er die von Bundesregierung und Bundesländern angekündigten Lockerungen der Schutzmaßnahmen demnach für "gefährlich" - es gebe dafür "keine wissenschaftliche Argumentation", die das angemessen erscheinen lasse. Aus Gesprächen mit Bundes- und Landesregierungen wisse er aber: "Man kann nicht sagen, dass die Politik nicht weiß, welche Folgen Maßnahmen haben werden." Die "Jo-Jo-Strategie", Lockdown-Maßnahmen zu lockern, sobald die Zahlen sinken, führe zu "einem ewigen Hin und Her", das viel psychologischen, gesundheitlichen und wirtschaftlichen Schaden verursache.