Eine ukrainische Tierschutzorganisation rettet Raubtiere wie Löwen und Tiger aus "schlimmen" Verhältnissen und pflegt sie in einer Tierauffangstation. Nach Kriegsausbruch bringen die Aktivisten die Tiere im Ausland in Sicherheit. Sie erholen sich nun in Spanien, den Niederlanden und Belgien von der Strapazen.

Sechs Löwen sind wegen des Krieges aus der Ukraine und nach Spanien und Belgien gebracht worden. Unter den geretteten Tieren waren auch sechs Tiger, zwei Wildkatzen und ein Wildhund, wie die zuständigen Tierauffangstationen mitteilen. Insbesondere die Löwen waren demnach in der Ukraine bereits vor Kriegsausbruch unter schlechten Bedingungen gehalten worden.

Vier der Löwen und der Wildhund wurden am Mittwoch in eine Auffangstation im spanischen Alicante gebracht, wie die niederländische Tierschutzorgansiation AAP erklärt. Zwei weitere Löwen namens Zar und Dschamil seien am Mittwoch vom Natuurhulpcentrum in der Provinz Limburg im Osten Belgiens aufgenommen worden.

Die Tiger und die Wildkatzen befinden sich in einem Zoo im polnischen Posen. Die Tiere waren allesamt vergangene Woche zunächst nach einer zweitägigen Odyssee entlang der Frontlinien per Lastwagen aus einem Schutzgebiet in der Nähe von Kiew in den polnischen Zoo gebracht worden.

Die Löwen lebten in der Ukraie nach Angaben von AAP in "schlimmen" Verhältnissen. Einer wurde demnach in einem "kleinen Käfig in einem Einkaufszentrum" gehalten, ein anderer als Haustier in einer kleinen Wohnung, wo er mit Katzenfutter gefüttert wurde. Ein Löwe namens Nila sei aus einem Nachtclub gerettet worden, wo er der "Unterhaltung der Kunden" diente.