Hinweise auf terroristische Tat: Mann erschießt drei Menschen in Lüttich

In der Innenstadt des belgischen Lüttich fallen Schüsse. Ein Mann bringt eine Frau in seine Gewalt. Er erschießt drei Menschen, darunter zwei Polizisten, ehe eine Spezialeinheit die Geiselnahme beendet. Die Anti-Terror-Staatsanwaltschaft nimmt die Ermittlungen auf.

Ein mutmaßlicher Terrorist hat nach offiziellen Angaben im belgischen Lüttich zwei Polizisten und eine Frau in einem Auto erschossen, bevor er selbst von Sicherheitskräften getötet wurde. Zwei weitere Polizisten seien verletzt worden, berichtete die belgische Nachrichtenagentur Belga. Die Anti-Terror-Staatsanwaltschaft übernahm die Ermittlungen. Es gebe Elemente, die auf eine terroristische Tat schließen ließen, sagte ein Sprecher der Behörde. Informationen zu Täter und Motiv nannte er aber noch nicht.

Laut der belgischen Nachrichtenagentur Belga waren gegen 10.30 Uhr in der Innenstadt von Lüttich Schüsse gefallen. Der Schütze sei anschließend geflohen und habe an einer Schule eine Putzfrau als Geisel genommen, hieß es. Kurz darauf beendete die Polizei die Geiselnahme. Bei dem dritten Todesopfer handelt es sich der Polizei zufolge um eine Frau, die auf dem Beifahrersitz eines vorbeifahrenden Autos saß.

Täter soll Ex-Häftling sein

Nach Informationen des Fernsehsenders RTBF war der Angreifer erst tags zuvor aus der Haft entlassen worden. Demnach sei er der Polizei nicht als "radikalisiert" bekannt gewesen. "Unsere Gedanken sind bei den Opfern dieser abscheulichen Tat in Lüttich", erklärte der belgische Innenminister, Jan Jambon.

Der Ort des Geschehens in der Lütticher Innenstadt wurde weiträumig abgesperrt. Die Schüler des Lütticher Gymnasiums seien in Sicherheit, sagte der Bürgermeister von Lüttich, Willy Demeyer. Die Schüler seien von den Ereignissen nicht direkt betroffen gewesen und umgehend evakuiert worden, sagte die Mutter eines siebenjährigen Kindes . Dem Angreifer sei es nicht gelungen, das Gebäude zu betreten.

Die genauen Umstände der Tat sind nach Angaben von Ministerpräsident Charles Michel noch unklar. Es handele sich um einen ernsten Zwischenfall, sagte der Regierungschef dem Sender RTL Info. Er beobachte gemeinsam mit dem Innenminister die Lage.

Die Terrorwarnstufe in Belgien bleibt laut einem Sprecher des nationalen Krisenzentrums weiterhin auf Stufe zwei: "Im Moment ändert sich nichts." Die Terrorwarnstufe wurde erst vor einiger Zeit wieder auf Stufe zwei herabgesetzt. Behörden, Medien und Bürger sind jedoch nach wie vor sensibilisiert. Die höchste Terrorstufe liegt bei vier. Belgien war in der Vergangenheit das Ziel mehrerer terroristischer Attacken. Bei der schwersten davon töteten islamistische Extremisten in Brüssel am 22. März 2016 in der Metro sowie am Flughafen 32 Menschen.

