Auf dem Weg von Mexiko zu einem Flughafen in Costa Rica bricht der Kontakt zu einer Privatmaschine ab. An Bord befinden sich fünf deutsche Passagiere - unter ihnen auch McFit-Gründer Schaller und seine Familie.

Vor der Küste Costa Ricas ist nach Behördenangaben ein Flugzeug mit fünf deutschen Passagieren verschwunden. Die Kommunikation mit der Maschine sei gegen 18 Uhr Ortszeit - also am frühen Morgen um 2 Uhr deutscher Zeit - abgebrochen, teilte Costa Ricas Ministerium für öffentliche Sicherheit auf Facebook mit.

Nach Informationen der "Bild am Sonntag" waren der McFit-Gründer Rainer Schaller, seine Freundin Christiane Schikorsky sowie deren zwei Kinder und ein weiterer Mann an Bord. Auf Anfrage der Zeitung bestätigte eine Sprecherin des McFit-Betreibers RSG-Group, dass Schaller, seine Lebensgefährtin und deren Kinder in der Maschine saßen. Mehr sei momentan aber nicht bekannt.

Das Flugzeug befand sich nach Ministeriumsangaben auf dem Weg von Mexiko nach Puerto Limón an der Karibikküste des mittelamerikanischen Landes. Gemeinsam mit den Nachbarstaaten seien Untersuchungen eingeleitet worden, hieß es. Die Maschine habe plötzlich ihre Verbindung mit dem Kontrollturm des Flughafens von Barra de Parismina verloren, daraufhin seien sofort alle Maßnahmen eingeleitet worden, um sie zu orten, sagte der Minister für öffentliche Sicherheit, Jorge Torres, in einem von seinem Ministerium veröffentlichten Video.

Wegen der anbrechenden Nacht und schlechten Wetters sei die Suche nach einigen Stunden abgebrochen worden. Sie solle im Lauf des Tages fortgesetzt werden.